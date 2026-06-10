“La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore” - Lev Trotsky
HomeCalabriaCaldo estremo nei cantieri, la Fillea Cgil scrive ai prefetti: "Servono misure...
Calabria

Caldo estremo nei cantieri, la Fillea Cgil scrive ai prefetti: “Servono misure urgenti per proteggere i lavoratori”

Un intervento immediato delle istituzioni per fronteggiare l’emergenza caldo nei luoghi di lavoro. È la richiesta avanzata dalla Fillea Cgil della Calabria, che ha trasmesso una nota ufficiale alle cinque Prefetture della regione sollecitando provvedimenti a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature.

L’iniziativa porta la firma dei segretari generali delle strutture territoriali del sindacato delle costruzioni: Giuseppe De Lorenzo per l’area Cosenza-Pollino, Emanuele Scalzo per l’Area Vasta di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, ed Endrio Minervino per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Secondo il sindacato, la richiesta si è resa necessaria poiché “la Regione Calabria, a oggi, non ha ancora emesso la relativa ordinanza per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio da alte temperature”.

La Fillea descrive una situazione particolarmente critica, caratterizzata da valori termici elevatissimi e destinati a crescere ulteriormente nelle prossime settimane. “Temperature che superano costantemente i 35 gradi, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle aree interne della regione. Lavoratori edili, stradali e degli opifici industriali costretti a turni massacranti sotto il sole cocente o in capannoni trasformati in fornaci”.

Il sindacato riferisce inoltre di ricevere quotidianamente testimonianze e documentazione fotografica provenienti dai cantieri e dagli stabilimenti produttivi. “Continuano ad arrivare ai nostri compagni segnalazioni e immagini drammatiche dai luoghi di lavoro che documentano temperature ben oltre i limiti della sopportazione umana”.

Per la Fillea Cgil si tratta di “una situazione grave e inaccettabile” che mette a rischio la salute di migliaia di persone. Da qui la critica nei confronti delle istituzioni regionali: “Di fronte a questa emergenza, non è tollerabile che la Regione Calabria continui a ignorare il problema o a sottovalutarne la portata”.

Nella nota il sindacato richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire prima che si verifichino conseguenze più gravi. “Ribadiamo con forza che non si può e non si deve aspettare l’ennesimo incidente o che qualcuno paghi con la propria vita o con la salute le conseguenze di condizioni di lavoro estreme. La tutela dell’incolumità di chi lavora deve essere una priorità assoluta e non può essere lasciata all’inerzia della politica”.

Nella comunicazione indirizzata ai prefetti, i rappresentanti sindacali evidenziano come le attuali condizioni climatiche possano configurare un rischio immediato per i lavoratori. “In presenza di questi eventi meteorologici estremi si configurano le condizioni di rischio grave e imminente”, scrivono, indicando tra le possibili soluzioni la modifica degli orari di lavoro e la sospensione delle attività nelle ore più calde della giornata, in particolare quando le temperature superano i 35 gradi effettivi o percepiti.

La Fillea ricorda infine che le aziende dispongono già di strumenti per affrontare tali situazioni, sottolineando che le imprese “possono e devono ricorrere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) messa a disposizione dall’Inps per eventi meteo avversi”, così da garantire la sicurezza dei lavoratori senza compromettere le tutele occupazionali.

Articolo PrecedenteAi domiciliari ma sorpreso alla guida di notte: 27enne finisce in carcere per evasione
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Polizia di Stato Reggio Calabria: proposte dalla Digos 17 misure di prevenzione personale nei confronti di altrettanti tifosi

Ai domiciliari ma sorpreso alla guida di notte: 27enne finisce in carcere per evasione

“Giro d’Italia Next Gen 2026”, domenica 14 la carovana dei ciclisti attraverserà Siderno

Inchiesta sul Ponte sullo Stretto, ipotesi di pressioni sui magistrati: al vaglio il materiale sequestrato

Reggio Calabria: accreditata la residenza psichiatrica “Villa Sant’Elia” della cooperativa sociale SKINNER

Rapani: “Le richieste dei frantoiani della Sibaritide entrano nel confronto al Masaf”

La Bandiera Blu sventola, la fogna pure: Schiavonea abbandonata al degrado

Lavoro irregolare nel Crotonese, raffica di controlli: decine di lavoratori in nero scoperti dalla polizia

Catanzaro: il Museo del Rock incontra Alberto Fortis tra musica e parole

Olio e grano, la protesta di Coldiretti: presidi davanti alle prefetture contro speculazioni e importazioni

Tropea protagonista sulla storica Settimana Enigmistica. Il Sindaco: “Riconosciuti ormai come borgo storico e non solo come destinazione balneare”

Sanità calabrese, nuovi vertici nelle Asp di Reggio e Crotone: Berardi nominata, Graziano confermato

Reggio: gli alunni dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio – E. Montalbetti” nell’ambito dell’ XI edizione del progetto “Legalità, Ascolto e Inclusione”

Il diritto alla cura al centro del dibattito, “Il futuro della sanità calabrese”: confronto pubblico a Isola di Capo Rizzuto su medicina territoriale, emergenza-urgenza...

La Pace? Un gioco da ragazzi! – Un goal per la PACE. A Reggio Calabria la delegazione di adolescenti dello Shatila Youth Center –...

Credito alle imprese, Sardegna ancora in affanno: PMI penalizzate e tassi tra i più alti d’Italia

Torna il premio “Piaceri & Sapori”: a Palmi la quarta edizione dedicata alle eccellenze calabresi

Il 3 luglio Nestore Verre in concerto a Castrolibero con “Unici Live 2026”

Post voto, Campana: “Il campo progressista ha ancora paura di vincere”

Conferenza episcopale calabra, svolta la sessione estiva a Rossano

Borgo in fiera a Messignadi di Oppido Mamertina: il programma

Chiude la dodicesima edizione di Corti Cosenza con la premiazione dei giovani

Incidente sulla SS616 “di Pedivigliano” nel Cosentino: una vittima e cinque persone ferite

Inchiesta Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): “Massima fiducia in magistratura e governo. Da sinistra solito sciacallaggio”

Aperte le iscrizioni per lo slalom automobilistico di Bagnara

Inchiesta Ponte sullo Stretto, Tucci (M5S): “Opera morta, solo poltronificio da basso impero”

Sport e coesione sociale: giornata a Lamezia Terme

KINO GUARIMBA: al via ad Amantea la residenza cinematografica internazionale, 50 artisti da tutto il mondo per aumentare il capitale sociale

Armonie per Sant’Antonio: il Conservatorio “Saverio Arlia” porta la musica nei luoghi sacri di Catanzaro

Note di Solidarietà Sanitaria a Lamezia Terme: musica e impegno accendono i riflettori sul diritto alla salute

“SCHERMI – Cinema Multipiazza” riprende il suo percorso in Calabria

Confisca definitiva da circa 7 milioni di euro per professionista vicino alla ‘ndrangheta di Cutro

Verso la 13a Edizione del LIFF- Lamezia International Film Fest

Traiettorie, a Lamezia il confronto tra imprese, innovazione e sviluppo del territorio

Aumento del Fondo Regionale per le politiche sociali: Consiglio comunale di Cosenza approva risoluzione bipartisan, alla presenza dell’Assessore regionale al welfare Pasqualina Straface

Maddalena Berardi nuova dg dell’Asp di Reggio Calabria

Nesci: “Il Mezzogiorno cambia anche grazie all’Europa”

Reggio Calabria, il Lungomare Falcomatà si colora della Giornata Nazionale dello Sport 2026

Controlli straordinari nel Cosentino contro caporalato e lavoro irregolare: in campo oltre 30 carabinieri

Pina Amarelli al Quirinale con ANDE per gli ottant’anni dell’associazione: “Giovani e democrazia, patrimonio da difendere”

Appennino Bike Tour Festival al via il 19 giugno: da Genova alla Sicilia il più grande viaggio dell’Italia delle aree interne

Vigili del Fuoco, il Governo punta sulla Calabria: nuovi mezzi, organici rafforzati e una Cittadella da 47,5 milioni

Sinistra Italiana-AVS: “Ponte sullo Stretto, ennesimo scandaloso sperpero di denaro pubblico”

INPS, Palmi e Castrovillari diventano Agenzie Complesse: potenziati servizi e strutture territoriali in Calabria

Cosenza, Giornata Nazionale dello Sport 2026: Piazza dei Bruzi trasformata in un villaggio sportivo tra partecipazione e inclusione

Ponte sullo Stretto, Musolino (Pd): “Illusione politica e forzature normative dietro un progetto imposto al territorio”

Crotone, al via piano straordinario di igiene urbana: deblattizzazione, disinfestazione e interventi su tutto il territorio comunale

Ponte sullo Stretto, M5S: “Quadro desolante, tra ipotesi di corruzione e progetto da fermare”

Cosenza, “Il Mese del Benessere”: il 11 giugno focus su salute mentale e consulenze psicologiche in Piazza dei Bruzi

Tra botteghe, arte e comunità: Walking in the Old City conquista il centro storico di Cosenza

Cosenza, Radio2Live “Il cielo è sempre più blu” in Piazza XV Marzo: grande evento musicale dedicato a Rino Gaetano

Calabria, nasce l’alleanza tra Parchi Marini e Pro Loco: protocollo per turismo sostenibile e valorizzazione dei territori

Gerace e Locri, il Movimento Forense a confronto sulla “giustizia a due velocità”: difendere i territori e garantire uguaglianza dei diritti

“PalaLedda”: Comune e comitato “Corviamo” firmano un patto di collaborazione. Battaglia: “Un’opportunità per il quartiere e per i giovani in particolare”

Pietrapaola (Cs), inaugurato il “Murales della Pace” nella scuola primaria: un progetto educativo tra arte, bellezza e cittadinanza consapevole

Inchiesta Ponte sullo Stretto, Tridico: “Hanno provato a truccare la partita. A Salvini non resta che dimettersi”

Cosenza, la Polisportiva San Michele Donnici premiata con il Sigillo della Città: riconoscimento a sport, valori e impegno sociale

IV Commissione “Ambiente e Territorio”: Infrastrutture strategiche, la Commissione ascolta i territori: focus su SS106 e Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria.

Ponte sullo Stretto, Irto (Pd): “Il governo venga subito in Parlamento a dire la verità”

Vibo Valentia, Alecci (Pd): “Da sei mesi fermi gli screening mammografici, ennesima vergogna della sanità calabrese”

Rende, successo per le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia a Villa Fabiano

Catanzaro, ordinanza per l’uso ottimale dell’acqua potabile durante la stagione estiva

Il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presiente): “Su Crotone non sono più tollerabili rinvii. Bonifiche, salute e controlli devono diventare una priorità”

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Società estranea all’indagine della Procura di Roma”

Tropea, dal 19 al 21 giugno l’Anteprima di Terra Madre 2026: tre giorni dedicati alla biodiversità e al cibo buono, pulito e giusto

I leader nell’era dell’IA: Banca d’Italia affida a Gianluigi Greco la riflessione sul futuro delle istituzioni

Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma apre un’inchiesta per corruzione e rivelazione segreti d’ufficio: i nomi degli indagati

Premio Sila ’49, Paolo Fresu emoziona Cosenza: “La bellezza nasce dalle radici e dall’ascolto”

Mozione sorveglianza sanitaria, Rosa: “Un segnale concreto di vicinanza ai territori del SIN di Crotone”

San Lorenzo Bellizzi capitale della speleo-archeologia: studiosi a confronto sul patrimonio delle grotte

Libri in Comune, riflessione su memoria e antifascismo con il volume di Paolo Treves

Dalla scuola alla biblioteca, Caloveto celebra i suoi ragazzi

Sorianello, vent’anni di ombre: politica, appalti e silenzi in un territorio segnato dalla ‘ndrangheta

Botulismo, nel 2025 impennata di casi in Italia: “Possibili errori nella conservazione degli alimenti”

Oasi di Scolacium, il Codacons: “Chiarezza sulla recinzione nella pineta di via Aiace”

Occhiuto celebra la neo sindaca De Gaio: “Le radici popolari sono un valore, non un limite”

MUSA accende i BoCs Art tra sport, cultura e rigenerazione urbana nel cuore di Cosenza

Tre anni senza Kata: le 97 telecamere e gli interrogativi ancora aperti sulla scomparsa della bambina

ASD Leuokos: “Collaborazione con realtà Saline Ioniche per creare società più forte e organizzata”

Avanti – Casa Riformista: “Un risultato che consolida il progetto riformista a Reggio Calabria”

Jesse John vince i Giochi della Gioventù a Roma

Cgil, Cisl e Uil su TIS: “Approvata la legge regionale ora servono atti concreti per le stabilizzazioni”

Reggina, la situazione è in mano a Cannizzaro. Da un pezzo

Controlli dei Carabinieri nel Crotonese: un lavoratore su due irregolare, sanzioni per quasi 180mila euro

“L’Italia si fa strada. Viaggio fotografico in un secolo di Anas”: un volume per raccontare il Paese attraverso la sua rete stradale

Lutech apre a Tirana e accelera la crescita internazionale: previsti 250 nuovi posti di lavoro

Verrengia e Ciciarello: “Regolamento Alias per il personale comunale? Siamo alla follia. Catanzaro ha altro a cui pensare”

Integrazione sociale, domani l’assessore Straface incontra i Comuni

Veneto tra le regioni più solide, ma oltre 39mila imprese restano esposte al rischio insolvenza

Festa di San Francesco di Paola, questa sera l’estrazione della lotteria conclude i festeggiamenti

A Catanzaro il Duo Ancarani-Fornaciari conclude la stagione degli Amici della Musica

Da Pippo Franco alla vetta di Monte Cocuzzo: Mendicino vive il weekend più atteso della Scuola dei Classici 2026

Aiello protagonista a Polistena (Rc). Il 18 luglio il concerto a ingresso gratuito in Piazza della Repubblica

Geo Orizzonti: esperti e decisori a confronto a Lamezia Terme per una nuova fase di innovazione e adattamento nella gestione del rischio idrogeologico

L’Università Mediterranea unisce ambiente e alta formazione alla presenza del Comandante Generale dei Carabinieri Luongo

Castrovillari, il senatore Ernesto Rapani si congratula con il neo sindaco Anna De Gaio

Ascanio Celestini aprirà il Festival del Pensiero Cristallino 2026

Visita sindacale di UNARMA Calabria all’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

Dance & Aerial Academy conquista 14 medaglie ai Campionati Nazionali CSEN di Danza Aerea

La Giornata Nazionale dello Sport anima Cariati: una festa per tutta la comunità

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook