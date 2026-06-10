“Anime salve in terra ed in mare”: giornata di riflessione e preghiera interreligiosa il 17 giugno a Roccella Ionica

A due anni dal tragico naufragio avvenuto al largo di Roccella Ionica nelle notti del

16 e 17 giugno 2024, dove persero la vita 56 persone, la Diocesi di Locri-Gerace

promuove una giornata di riflessione e preghiera interreligiosa per ricordare

le vittime e rinnovare l’impegno comune verso la fraternità e la speranza.

L’iniziativa, dal titolo “Anime salve in terra ed in mare”, si svolgerà il 17 giugno

2026 a Roccella Ionica, con momenti di raccoglimento, preghiera e memoria

condivisa.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 19:00 presso l’Area Fitness di Roccella

Ionica, seguito da una veglia di preghiera interreligiosa e dal cammino della

memoria verso il porto, dove alle ore 21:00 si terrà la deposizione dei fiori in

banchina, accompagnata da un momento musicale curato da Fabio Macagnino.

“Il mare non divide ciò che l’umanità è chiamata a riconoscere come fratello.” Con

queste parole, la Diocesi invita la cittadinanza a partecipare e a condividere un gesto

di preghiera, ricordo e costruzione di speranza, affinché il dolore si trasformi

in impegno per un futuro di accoglienza e solidarietà.

L’evento è promosso dall’Ufficio Migrantes, dalla Caritas diocesana,

dall’Ufficio Comunicazioni Sociali, in collaborazione con il Comune di

Roccella Ionica e la Croce Rossa Italiana – Comitato Riviera dei

Gelsomini.