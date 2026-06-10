Catanzaro: pubblicata l’ordinanza sindacale per la balneazione

Il sindaco Nicola Fiorita ha adottato l’ordinanza di balneazione per il 2026. Si tratta di un corposo provvedimento, composto da dodici articoli, che disciplina dettagliatamente l’utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione e alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune capoluogo.
Dopo le disposizioni generali, il resto degli articoli disciplina in particolare: durata della stagione balneare; zone di mare riservate alla balneazione; zone di mare con divieto di balneazione; prescrizioni sull’uso delle spiagge libere; accesso alle spiagge libere con animali da compagnia – individuazione Bau beach; attività soggette ad autorizzazione; disposizioni in materia di navigazione; norme generali sulle aree pubbliche – pulizia arenili; disciplina delle strutture balneari; sanzioni.
L’ordinanza sindacale puntualizza altresì che tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza di sicurezza balneare n. n. 09/2026 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
La lettura integrale di entrambi i provvedimenti è possibile al link seguente: