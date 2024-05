Asili nido, Loizzo: “Grazie a Valditara e Lega in arrivo 4,3 milioni a Reggio Calabria”

“Grazie alla Lega e al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha firmato oggi il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido, in arrivo oltre 4,3 milioni di euro anche alla città metropolitana di Reggio Calabria. Una misura che consentirà agli istituti del nostro territorio di incrementare di 180 i posti ma, soprattutto, una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e delle neo mamme che potranno conciliare il lavoro con la maternità. La Lega dimostra ancora una volta con i fatti la sua costante attenzione verso le istituzioni scolastiche, il lavoro e le famiglie”.

Così in una nota la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.