Tajani conclude la sua ‘due giorni’ elettorale in Calabria: “Risultato europee non cambierà equilibri di governo”

“Il risultato delle elezioni europee non cambiera’ nulla negli equilibri di governo”. Lo ha detto il Presidente di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, concludendo a Reggio la sua ‘due giorni’ elettorale in Calabria.

Tajani, si e’ detto convinto che il “governo, cosi’ come tutte le forze del centrodestra” si rafforzera’. “Forza Italia vuole crescere e superare il 10% dei voti e i segnali che giungono sono favorevoli. Proprio ieri in Calabria – ha ricordato Tajani – ben duecento amministratori locali di questa regione hanno aderito a Forza Italia, un grande movimento di donne e uomini che sentono il bisogno di avere una forza politica seria, affidabile, credibile e responsabile”. Durante l’incontro con i giornalisti e un nutrito gruppo di sostenitori, svoltosi nella sede del coordinamento provinciale alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e del coordinatore regionale, il parlamentare Francesco Cannizzaro, Tajani ha lanciato la candidatura alle europee della vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi.

“Pensiamo sia giusto promuoverla – ha sottolineato Tajani – e fare in modo che la Calabria possa avere un solido punto di riferimento a Bruxelles. Abbiamo fatto liste competitive e individuato le persone migliori da far lavorare in Europa. In questa campagna elettorale punteremo al dibattito sui contenuti e non su chi si candida, senza sterili polemiche per parlare male dell’uno o dell’altro, perche’ i cittadini – ha concluso – sono disgustati dalle risse”.