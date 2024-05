Circuito Felice Nazzaro: torna sul Pollino il Trofeo nazionale regolarità auto storiche Aci Sport, da domenica 19 maggio

Il Circuito Felice Nazzaro ritorna il prossimo 18 e 19 maggio con la riconferma della titolazione a Trofeo Nazionale Regolarità, unica gara per Calabria, Puglia e Basilicata e proietta l’ASD Historic Club Castrovillari in una dimensione nazionale, tra i migliori eventi in Italia.

Con il patrocinio dell’Automobile Club Cosenza e il supporto di comuni di Castrovillari, Morano Calabro, Mormanno, Saracena e San Basile è stato progettato un evento sportivo che mette alla base del proprio successo l’attenzione per un percorso molto tecnico della lunghezza di 135 km e la cura degli eventi turistici e culturali abbinati alla gara.

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 16 maggio alle ore 20, le verifiche sportive e tecniche sono in programma sabato 18 maggio dalle 14:00 alle 19:00 e domenica mattina fino alle 8:30. Poi alle 9:30 di domenica 19 maggio lo start della gara con le 36 prove cronometrate e le 2 prove di media, attraversando il versante sud del Parco Nazionale del Pollino, con la prima sosta intorno alle ore 12:00 alla Catasta di Campotenese. L’arrivo della prima auto partecipante è prevista per le ore 14.30 nel centro di Castrovillari, quartier generale dell’evento che accoglierà anche le premiazioni.

«Anche quest’anno – ha dichiarato il Presidente del Historic Club di Castrovillari, Domenico Campilongo – abbiamo l’onore e il merito di trovarci tra i migliori eventi di regolarità auto storiche di ACI Sport in Italia. Tutto questo grazie allo sforzo del nostro Club ACI Storico, al supporto dell’Automobil Club Cosenza, degli enti e di tutti gli sponsor che ci affiancano nei nostri progetti. Siamo giunti alla decima edizione e anno dopo anno diventiamo un evento imperdibile per gli appassionati di auto storiche d’Italia».