“Premio Imprese Storiche VI edizione”: in Camera di Commercio di Cosenza va in scena la cerimonia di premiazione delle imprese vincitrici

La Camera di commercio di Cosenza si prepara ad accogliere le imprese vincitrici della VI edizione del “Premio Imprese Storiche” nel consueto appuntamento annuale che si svolgerà presso il Salone Mancini il 10 maggio alle ore 18:30.

Il Premio, nato per celebrare il valore e l’operosità delle imprese storiche del territorio che, con dedizione, hanno conservato e trasmesso nel tempo la passione per il proprio lavoro, superando difficoltà e raccogliendo soddisfazioni per quello che è oggi un patrimonio di tutta la provincia, è giunto alla sua settima edizione ed è ormai un riconoscimento molto rinomato all’interno della città.

Obiettivo principale del premio è quello di esaltare i valori storici della cultura d’impresa e riconoscere il valore di tutti quegli imprenditori ed imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia di Cosenza, nonostante le difficoltà del contesto socio economico di riferimento e la complessità della congiuntura economica.

La giornata rappresenterà l’occasione non soltanto per celebrare la cultura imprenditoriale in tutte le sue forme più disparate, ma anche la lealtà dei lavoratori con il “Premio Fedeltà al lavoro”. Quest’ultimo rappresenta un riconoscimento prestigioso rivolto ai dipendenti che hanno mostrato la propria fedeltà alla stessa impresa per almeno 25 anni.

Per partecipare alla giornata di premiazione è necessario iscriversi attraverso la compilazione di un modulo raggiungibile a questo indirizzo: https://forms.gle/pUkSTbvJefXM3zYU8