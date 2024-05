Tonno Callipo Volley, Iurlaro: “Contro Praia vogliamo vincere e giocare gara-3”

Con una splendida rimonta nel girone di ritorno del campionato di Serie C maschile, la Tonno Callipo di coach Francesco Defina si è guadagnata i meritati play off promozione. Un girone di ritorno di alto livello da parte dei tonnetti giallorossi, che ora si ritrovano in semifinale contro Praia, che ha vinto la regular season. Sconfitta in gara-1 per la Tonno Callipo che ha perso 3-0 domenica scorsa, ma con parziali alquanto incerti fino alla fine, prova ne siano i punteggi a 21, 23 e 27. Sabato al PalaValentia c’è la possibilità di riscatto da parte di Argano e compagni, già carichi per cercare di inseguire un piccolo sogno, ben consapevoli però che sulla carta l’avversario non è certo di quelli semplici. Quel che induce all’ottimismo è proprio quella voglia di rivalsa dei giallorossi già ammirata a Praia, oltre al fatto che in campionato negli scontri diretti si è registrata una vittoria per parte, rispettando il fattore campo. L’altra semifinale sarà Catanzaro-Paola, con vittoria dei cosentini in gara-1 per 3-0.

Della vigilia della gara della Tonno Callipo e del desiderio di portare tutto a gara-3, ne abbiamo discusso con il palleggiatore Luca Iurlaro, appena 16 anni da compiere il prossimo 21 giugno, che ha reso bene l’idea di come tutta la squadra voglia riscattare gara-1.

Allora Luca, quanto credete alla rimonta?

“Veramente tanto, perché dopo la sconfitta di domenica siamo tornati in palestra per capire gli errori fatti e correggerli. Quindi saremo ancora più ostinati a vincere il ritorno, per poi giocarci tutto in gara-3”.

Se dovessi dire cosa c’è da migliorare rispetto a domenica?

“Abbiamo sì perso 3-0, ma i parziali specialmente gli ultimi due sono stati davvero lunghi e combattuti, infatti dopo aver perso il primo 25-21, abbiamo lottato nel secondo perdendo ai vantaggi 25-23 e poi nel terzo addirittura 29-27. Ribadisco che abbiamo perso per alcuni errori banali alla fine dei set, ed inoltre ha evidentemente inciso la poca esperienza che abbiamo rispetto a loro che sono tutti over”.

E poi in campionato siete pari con Praia, giusto?

“Infatti all’andata hanno vinto loro 3-0, lì abbiamo giocato male e si sono mostrati superiori. Al ritorno però ci siamo riscattati, giocando veramente bene e gli abbiamo reso il 3-0, facendogli capire che ci tenevamo, anche se eravamo e siamo anagraficamente molto più piccoli di loro”.

Un campionato di Serie C che vi ha visto crescere nel girone di ritorno…

“Sì, quello di andata non è andato molto bene, anche perché ci è mancato il nostro opposto Federico Argano per un infortunio. Poi ha recuperato, iniziando a giocare dall’ultima di andata e pur non potendo essere al massimo ci ha dato una grande mano per risalire in classifica”.

Un flash anche sull’Under 17: sarete alla fase nazionale di Lanciano dal 21 al 26 maggio, con quale obiettivo?

“Intanto quello di passare il turno di qualificazione: noi saremo in un girone difficile formato da Lombardia2, Umbria e Valle D’Aosta. Passerà la prima classificata. Probabile che la prima gara sarà contro Lombardia2 – Diavoli Rosa o Vero Volley Monza -, e se vinceremo quella saremo a buon punto”.

Lo scorso febbraio tu con Argano avete vinto un torneo giovanile giocando da titolari nella Nazionale Under 17: quali sono gli impegni futuri azzurri per voi?

“In programma c’è il Mondiale ad agosto in Bulgaria, inutile nascondere che ci puntiamo con Federico, sarebbe un’altra gran bella soddisfazione per noi e per la Tonno Callipo. Ovviamente l’obiettivo principale adesso riguarda gli impegni con la Tonno Callipo e cioè il ritorno con Praia, poi le finali Under 17 e infine anche la Rappresentativa calabrese al Trofeo delle Regioni, che abbiamo già disputato l’anno scorso arrivando settimi, tra la sorpresa generale. Il selezionatore è coach Piccioni e proprio all’inizio di questa settimana abbiamo fatto un raduno a Cinquefrondi. Con me ed Argano ci sono anche gli altri nostri compagni Samuele Riga, Andrea Fusco e Kanar”.

Intanto però tutti sabato al PalaValentia per sostenervi?

“Assolutamente sì! Speriamo di trovare un pubblico caloroso perchè ci teniamo a fare bene in queste semifinali play off e Forza Tonno Callipo!”.