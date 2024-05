Contestazione Agenzia delle Entrate, le precisazioni del Comune di Cosenza

Con riferimento alla nota stampa diffusa nei giorni scorsi ed avente ad oggetto la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate al Comune di Cosenza, di cartelle per un ammontare di oltre 3 milioni di euro, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue:

“Preliminarmente si precisa che le somme contestate dall’Agenzia delle Entrate sono state correttamente comunicate e ammontano a circa 3 milioni di euro. La nota stampa è stata elaborata sulla scorta di una errata aggregazione dei dati inerenti le diverse posizioni debitorie e da una errata allegazione della documentazione. Questo ha comportato che l’intero ammontare del debito in capo al Comune di Cosenza, indicato come complessivo delle singole voci, venisse riferito alla SIAE. Una più accurata ricostruzione e verifica dei debiti comunali ha fatto sì che si accertasse che il debito del Comune verso la SIAE è di circa 60 mila euro e, per sua stessa natura, non rientrante nel perimetro tributario dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente alle altre posizioni debitorie contenute negli atti dell’Agenzia delle Entrate, risalenti a circa 350 voci di debito totali, esse fanno riferimento a 18 diverse cartelle della stessa Agenzia delle Entrate. I crediti vantati da quest’ultima riguardano posizioni debitorie del Comune derivanti da contenziosi, da omessi pagamenti di canoni, da imposte come IVA, IRAP e IRPEF, da restituzione di contributi e da altre voci di minor dettaglio. Si precisa, altresì, che le cartelle notificate al Comune fanno riferimento a crediti, quasi tutti precedenti la dichiarazione di dissesto dell’Ente e trovano origine a far data dal 2013”.