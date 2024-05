Cassano allo Ionio (Cs), al via la nuova stagione amatoriale “L’Altro teatro 2024”

Con lo spettacolo di Italo Conti “Sei per Otto”, portato in scena dalla Compagnia Teatrale “Gli Enotri” diretta da Dino Pittelli, è partita col botto la stagione amatoriale “L’Altro teatro 2024” organizzata dal Comune di Cassano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso – infatti – ha l’obiettivo di rafforzare e mettere insieme le energie e le sensibilità artistiche e culturali che caratterizzano il territorio. Motivo per cui, al fine di raggiungere tale scopo, ha organizzato la nuova edizione considerando soprattutto il fatto che la rassegna, nelle precedenti edizioni, ha avuto un notevole successo di pubblico e ha consentito al Teatro Comunale di Cassano di assolvere appieno la funzione di residenza creativa. Per cui anche per quest’anno il sindaco Papasso e l’assessore con delega al Teatro e all’Associazionismo Elisa Fasanella, grazie alla collaborazione degli uffici, hanno varato il nuovo cartellone degli spettacoli che andranno avanti fino a giugno inoltrato. Il programma prevede domani, sabato 4 maggio, a cura dell’Associazione Culturale “Aprustum” di Castrovillari, lo spettacolo “Quei figuri di tanti anni fa”, un omaggio ad Eduardo De Filippo.

Il 25 maggio l’associazione culturale “Telys” Spettacolo porterà invece in scena “Tre pecore viziose”. Il calendario proseguirà l’8 e il 9 giugno con la Compagnia Teatrale “Carmine Concistrè” che si esibirà ne “A CAESA DI PACCI”. Il “Centro di Aggregazione Sociale Via Figurella”, invece, porterà in scena “LA SANDOCCHIA, IL CORONAVIRUS E IL COCCO DI MAMMA”, che sarà realizzato dal Gruppo Teatrale i “Canaglioni” ed è in programma per le date del 15 e 16 giugno 2024. L’associazione “Nuova Roscianum”di Corigliano- Rossano, infine, andrà in scena con “la ZAPPATEDDA” il 28 e 29 Giugno 2024.

“Come amministrazione comunale – hanno commentato Papasso e la Fasanella – intendiamo favorire la promozione di iniziative, attività e manifestazioni ed eventi che garantiscono alla comunità momenti di aggregazione sociale finalizzati all’intrattenimento ed all’accrescimento del proprio bagaglio culturale. Questo è uno dei nostri fiori all’occhiello e anche per quest’anno abbiamo varato un cartellone che ospita compagnie teatrali non solo di Cassano Sibari ma anche dei comuni limitrofi”.