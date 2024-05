Tempum Aps presenta “I nuovi artigiani”, progetto che mira a recuperare e rivitalizzare l’artigianato

Un progetto innovativo per recuperare e rivitalizzare l’artigianato, che oggi, un mondo in cui la virtualità “impera” vive un periodo di crisi che si manifesta con la chiusura di tantissime attività e la scomparsa di mestieri che hanno dato identità ai nostri territori. Il progetto si chiama “I nuovi artigiani”. A presentarlo, a Rende, Delly Fabiano, Presidente di Tempum Aps, associazione alla sua prima uscita pubblica. “È un progetto ambizioso- sottolinea Delly Fabiano– che coinvolge maestri artigiani del nostro territorio, come l’orafo Michele Affidato, lo scultore Antonio Affidato, Enzo Ferraro, per le ceramiche artistiche di Seminara, Pasqualino Serra, l’unico in Calabria a realizzare pianoforti, Damiano Presta, top mondiale delle cravatte. Sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno aderito alla nostra iniziativa che mira a ridisegnare il ruolo dell’artigiano, immettendo nei processi creativi gli elementi che sono propri della società di oggi. Una figura che riesce a coniugare l’esperienza e la maestria dei vecchi artigiani con le nuove tecnologie, con un sapere più colto, modulato sulla storia dell’arte, sulla chimica , sulla conoscenza dei materiali. Approfondimenti, strumenti, sperimentazione , devono far parte del nuovo bagaglio di esperienze da far valere nei mercati che hanno subito una vera e propria rivoluzione”.

Attraverso lezioni in aula, con docenti accorsati e con background riconosciuto, e stage presso i laboratori e le botteghe artigiane del territorio, il progetto, distribuito su più livelli e in più fasi, ha l’obiettivo di formare quelli che saranno “i nuovi artigiani” che con le competenze teoriche e pratiche acquisite riusciranno a stare al passo con i tempi. Un progetto ideato da Tempum della quale fanno parte professionisti del territorio, come Franco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi, e giovani laureati calabresi. “Sarà compito di Tempum, dopo la conclusione del percorso formativo -sottolinea Delly Fabiano – creare network internazionali e coinvolgere anche i comuni per rivitalizzare, attraverso l’artigianato, i piccoli borghi”.