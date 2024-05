Reggio, gli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” a Sambatello per il concorso di pittura estemporanea e fotografia

A Sambatello organizzato dal Centro Studi Colocrisi venerdì dalle 9,00 alle 14,30 gli studenti del Liceo Artistico “Preti/Frangipane” saranno impegnati a svolgere il concorso di pittura estemporanea e quello di video/fotografia dal tema “Scorci di Sambatello. Un paese che guarda lo Stretto di Messina”. Un tema che gli consentirà d’ispirarsi alle bellezze naturali, agli angoli più emozionanti e alle strade, seguendo interpretazioni e sensazioni strettamente personali.

Il concorso è un’iniziativa prevista nell’ambito del progetto: Giovani talenti nella periferia Nord della Città Metropolitana di Reggio Calabria, cofinanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

La partecipazione al Concorso di pittura prevede la creazione di un’opera pittorica su tela attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (olio, acquarello, acrilico, tecniche miste, …)

Il lavoro dovrà essere consegnato secondo le indicazioni fornite dall’Organizzazione e precisamente dovrà essere firmata e provvista di attaccaglia centrale, con sul retro un cartellino identificativo contenente: titolo dell’opera, tecnica, generalità dell’autore e classe di provenienza con allegata una dichiarazione liberatoria firmata dall’autore per la donazione dell’opera all’Organizzazione.

Al Concorso video/fotografia, invece, sono ammessi un video e una sola fotografia in bianco e nero.

Saranno scelti, sempre per i due settori, da una Commissione preposta i primi messi in palio. Ai partecipanti che non saranno premiati sarà consegnato un attestato di partecipazione che sarà riconosciuto come credito formativo da parte dell’Istituto di appartenenza.

Gli elaborati prodotti saranno oggetto di una mostra che sarà allestita nei locali del Museo

Sambatellino La cerimonia di premiazione si svolgerà, alla presenza delle Autorità, nei locali

Municipali di Sambatello