Volley Reghion, ultimo match in casa con la Valley per il quarto posto

Si giocherà nel pomeriggio di sabato 4 maggio l’ultima partita interna della stagione della Volley Reghion. Le amaranto saluteranno il proprio pubblico andando a sfidare, in un match vietato ai deboli di cuore, la V. Valley FuniviaEtna, formazione quarta in classifica e distante un solo punto. Un incontro tutto da seguire, col sestetto di Pellegrino che proverà a congedarsi nel migliore dei modi dopo un campionato sorprendentemente ad alti livelli. Anche l’ultima partita rimasta, in programma la prossima settimana in casa del CUS Catania, terza forza del campionato, sarà da non perdere.

Questo sabato si giocherà come sempre al “PalaColor”, dove la Reghion si presenterà al completo. A Pellaro si inizierà a giocare alle ore 18.00, sotto la direzione arbitrale dei signori Rosa Comunale e Gianfranco Menallo. Come per ogni match interno, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò.