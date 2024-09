Back to School

Come ogni anno INFORMATIC WORLD propone una serie di corsa in partenza subito dopo dell’avvio della scuola. Per coloro che si iscrivono entro il termine indicato nella pagina si potrà usufruire di un interessante sconto che potrà arrivare fino al 50%.

Quali sono i corsi disponibili?

Sono disponibili corsi che prevedono il rilascio di certificazioni internazionali, corsi abilitanti e di qualifica professionale o corsi con rilascio di attestato di frequenza. Alcuni di corsi potranno esser frequentati anche in modalità FAD oltre che in aula.

I corsi sono rivolti a bambini dai 6 anni in su, ragazzi ed adulti. Sono disponibili corsi per il rilascio delle certificazioni informatiche ICDL, EIPASS, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, IC PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment, corsi di inglese per il rilascio delle certificazioni di inglese, corsi di programmazione e webmaster, corsi di qualifica professionale di operatore per le attività amministrative – addetto amministrativo e di assistente educativo, corsi abilitanti di somministrazione alimenti e bevande e di imprenditore agricolo professionale.

Questi sono solo alcuni dei corsi disponibili.

Iscrizioni

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata dalla pagina dedicata.

È possibile, inoltre, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30. Una volta effettuata la preiscrizione, l’allievo verrà contatto da Informatic World e verrà seguito in tutte le fasi previste dal bando.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato dalle 9.00 alle 12.00. Per trovare la sede, consultare la pagina dedicata.