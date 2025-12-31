Lamezia Terme: il 5 gennaio incontro dedicato alla tutela e al risanamento del territorio

È ancora la tutela ed il risanamento del territorio la tematica al centro del quarto appuntamento informativo per movimenti, associazioni, comitati e liberi cittadini che hanno realmente a cuore il destino delle Calabria. Lunedì 5 gennaio 2026 a Lamezia Terme, presso il Civico Trame in Via degli Oleandri 5, alle ore 15:30, andrà in scena un altro importante dibattito fondamentale per capire verso quale strada (nefasta) stanno conducendo le politiche industriali ed ambientali in Italia e nella nostra regione. Proprio a partire dalle condizioni di fatto in cui versa il territorio lametino, purtroppo costellato da impianti eolici su larga scala e scempi ambientali di una certa gravità.

Ospiti dell’incontro-dibattito di Lamezia organizzato da Controvento Calabria in collaborazione con Fondazione Trame ETS, Collettivo politico Addùnati, Discovering Reventino, Agorà Decollatura, Costa Nostra, Italia Nostra Sezione “Paolo Orsi” Soverato-Guardavalle e Movimento Terra e Libertà Calabria saranno Francesco Bevilacqua (avvocato e scrittore ambientalista), Aldo Femia (esperto di contabilità integrata economica ed ambientale), Alberto Ziparo (docente di Urbanistica e pianificazione ambientale all’Università di Firenze) e Piero Polimeni (esperto in pianificazione energetica). Ma ci sarà spazio naturalmente anche per i rappresentanti delle associazioni organizzatrici, per gli amministratori presenti (vivamente invitati a partecipare) e per tutti coloro avranno il piacere di intervenire al dibattito.

Lo slogan dal quale si svilupperà, in gran parte, l’incontro è sempre quello – Rinnovabili sì ma non così – portato avanti dal Coordinamento Controvento Calabria in ogni dove in Calabria, ma anche oltre regione grazie alla rete che va sempre più ampliandosi insieme a tanti comitati che, da nord a sud, stanno dando voce a quella parte di popolazione preoccupata ma non rassegnata dalla possibilità che coste, pianure, colline e montagne possano diventare zone di sacrificio per impianti industriali beffardamente realizzati sotto l’insegna della sostenibilità.

Appuntamento quindi il 5 gennaio a Lamezia Terme per la quarta assemblea provinciale organizzata da Controvento Calabria, per iniziare l’anno con rinnovata energia e per ragionare su come contrastare ed invertire una tendenza, corroborata dalle politiche europee e nazionali, che devasterebbe irrimediabilmente la nostra terra.