Gianvito Casadonte: “Capodanno Rai a Catanzaro, un grande evento che contribuisce a promuovere la vera identità della Calabria”

“Il Capodanno Rai a Catanzaro rappresenta un grande evento per la Calabria e un ulteriore, significativo traguardo per il percorso di valorizzazione della nostra regione. Si tratta del terzo appuntamento consecutivo, dopo Crotone e Reggio Calabria, a conferma di una visione chiara e coraggiosa che sta dando risultati concreti.

Questo risultato è il frutto di un’intuizione senza precedenti del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha creduto fin dall’inizio nella forza strategica dei grandi eventi come strumento di promozione, crescita e cambiamento. L’accordo con la Rai, con il braccio operativo della Calabria Film Commission, ha consentito di esportare l’immagine della Calabria in Italia e nel mondo, raggiungendo quasi 200 milioni di telespettatori.

In particolare, il Capodanno Rai è uno show unico nel suo genere: un evento di grande complessità che coinvolge un cast artistico di primo piano e centinaia di addetti ai lavori, generando un ritorno prezioso e immediato per il territorio che lo ospita. Non si tratta solo di uno straordinario palcoscenico mediatico, ma di una vera e propria operazione strategica di promozione integrata.

È anche, e soprattutto, un investimento capace di produrre indotto economico, sociale e turistico, come dimostra la significativa crescita delle presenze, in particolare dall’estero. A questo si aggiunge il valore immateriale, ma fondamentale, di una nuova narrazione della Calabria, che finalmente sta ribaltando percezioni negative legate a stereotipi e pregiudizi”.

Oggi la bellezza della Calabria è conosciuta e apprezzata per la sua autenticità, per la sua cultura, per i suoi luoghi e per le sue persone. È un patrimonio che appartiene a tutti: cittadini, operatori, istituzioni e comunità sono chiamati a farne tesoro, investendo sulle nostre risorse e sui nostri talenti, affinché questo percorso virtuoso continui e si rafforzi nel tempo”. Lo afferma in una nota Gianvito Casadonte, Fondatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival.