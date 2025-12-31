Catanzaro: isola pedonale il 3, 4 e 5 gennaio

Il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che, nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2026, Corso Mazzini sarà area pedonale dalle ore 17:30 alle ore 20:00, nel tratto compreso tra Piazza Cavour (Questura) e Piazza G. Garibaldi (San Giovanni).

Durante le stesse giornate, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Corso Mazzini, nel tratto interessato dalla pedonalizzazione, e su Piazza Basilica Immacolata.

Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini dalle seguenti direttrici:

da Via Jannoni – Piazza Grimaldi verso Via Menniti Ippolito;

da Discesa Poerio – Piazza G. Garibaldi verso Via De Grazia e in discesa verso il Cavatore.

Durante l’orario di area pedonale, sarà presente il trenino turistico dell’A.M.C., che percorrerà un itinerario dedicato a velocità ridotta, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste.