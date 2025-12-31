Squillace: “Prevenzione antincendio, 460mila euro dal Ministero dell’Istruzione al Comune di Catanzaro per tre plessi scolastici”

L’anno volge al termine con un’altra notizia positiva su un argomento che sta a cuore all’amministrazione: le scuole.

Il Comune di Catanzaro ha ottenuto un finanziamento complessivo di 460mila euro, nell’ambito dei contributi concessi agli enti locali dal Ministero dell’Istruzione per interventi di edilizia scolastica. Le risorse saranno destinate all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio.

Sono tre le istanze ammesse in graduatoria che riguardano altrettanti plessi scolastici cittadini: Stretto Antico, per 200mila euro, e i plessi Todaro e Tommaso Campanella, per 130mila euro ciascuno.

A commentare il risultato è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Catanzaro, Pasquale Squillace:

“Si tratta di un ulteriore tassello del grande lavoro che l’amministrazione Fiorita sta portando avanti sul fronte delle scuole. I fondi ministeriali consentiranno di migliorare la sicurezza di altri tre plessi a beneficio degli studenti e dell’intera comunità scolastica.

L’attenzione su ogni singola struttura è continua – prosegue Squillace – e come amministrazione cerchiamo di venire sempre incontro ai bisogni che ci vengono segnalati. Ricordo che l’amministrazione é stata pioniera sul fronte dell’efficientamento energetico con i lavori che hanno interessato cinque plessi: scuola primaria Samà – via Marincola Pistoia; scuola dell’infanzia “A. Giglio IC Mater Domini” – via Gravina; scuola primaria Sala Campagnella – via Leonardo da Vinci; scuola dell’infanzia Aranceto – via Teano; scuola media Siano – via Ferdinandea. La stessa convenzione Consip sottoscritta dal Comune, inoltre, ha consentito di garantire una manutenzione continua sugli impianti termici e idraulici dei plessi al fine di assicurare una migliore sostenibilità dei consumi.

Non solo la riqualificazione dell’esistente, ma anche l’apertura di nuovi presìdi, come nel caso della scuola media di Santo Janni, e di spazi polivalenti, come avvenuto a Sant’Elia. Da nord a sud della città sono, inoltre, diversi i cantieri aperti per la costruzione di quattro nuovi asili a Siano, Lido, Piano Casa e Cavita.

È il segno concreto – conclude l’assessore – di un’attenzione costante ai bisogni educativi e formativi e di una chiara volontà politica di mettere al centro la scuola e il futuro dei nostri figli. Devo ringraziare, perciò, i dirigenti e tutto il personale dei settori tecnici che gettano ogni giorno il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere questi importanti obiettivi”.