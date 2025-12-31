Iemma e Buccolieri: “Parte la metropolitana per una nuova mobilità che unisce la città”

Nota stampa di Giusy Iemma, vicesindaca con delega all’urbanistica, e Gregorio Buccolieri, consigliere comunale delegato alla mobilità.

La metropolitana risponde alle esigenze quotidiane delle nostre concittadine e dei nostri concittadini, contribuendo in modo concreto alla decongestione del traffico e al miglioramento della qualità della vita. Si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile, integrata e moderna, così come previsto dal documento definitivo del Piano Strutturale Comunale e dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, già approvato, che individuano nel rafforzamento del trasporto pubblico e nell’integrazione tra i diversi sistemi di mobilità uno degli assi strategici per lo sviluppo della città.

Questo risultato è frutto della collaborazione tra istituzioni, di un lavoro lungo e complesso portato avanti con determinazione e senso di responsabilità. È necessario continuare a investire e a rafforzare il sistema complessivo della mobilità cittadina, affinché la metropolitana possa esprimere appieno il suo potenziale e diventare parte strutturale di una città più ordinata, connessa e vivibile”.

“Oggi abbiamo inaugurato la metropolitana di Catanzaro, un’opera che parte da lontano e che rappresenta molto più di un’infrastruttura di trasporto. È un vero e proprio sistema di ricucitura urbana, capace di collegare i quartieri, superare divisioni storiche e rendere la città più accessibile e inclusiva.