Arte, musica e impegno sociale per il Premio Sant’Ilario 2025. Il 29 agosto la cerimonia di premiazione

Si terrà venerdì 29 agosto, alle 21.30, nel piazzale del Sacro Cuore alla Marina, il Premio Sant’Ilario 2025. Arte, musica, impegno sociale per la nona edizione dell’evento istituzionale del Comune di Sant’Ilario dello Ionio che, attraverso i riconoscimenti, racconta il territorio.

Il Premio Sant’Ilario, assegnato a quanti – santilariesi o di origine santilariese – con il loro operato danno lustro alla cittadina, quest’anno andrà all’artista Alberto Trifoglio, al dottore Vincenzo Mollica e al giornalista Rocco Muscari. Nella sezione “Amici di Sant’Ilario”, dedicata a quanti hanno contribuito alla sua crescita, il riconoscimento andrà al musicista Francesco Loccisano e alle cooperative di impegno sociale “Pathos” e “Iride”.

Loredana Pelle, pianoforte, e Stefania Alessi, violino, dell’Accademia Senocrito, accompagneranno la serata proponendo brani musicali che vanno da Vivaldi a Rossini, a Piazzolla.