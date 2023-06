“Tecnologica-Mente Creativi”, a Catanzaro la mostra d’arte “oltre le disabilità”

Si aprirà venerdì 9 giugno la mostra “Tecnologica-Mente Creativi“, ideata e curata dall’Associazione di Promozione Sociale “Don Dino Piraino” ed ospitata per tre giorni nelle sale della Palazzina Ex-Stac in Piazza Matteotti a Catanzaro, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di Catanzaro.

Un’iniziativa promossa nell’ambito delle attività volte a ricordare uno dei sacerdoti più amati dai catanzaresi, scomparso cinque anni fa, con l’obiettivo di mantenere vivi i suoi insegnamenti spirituali e i valori della solidarietà e dell’incontro con l’altro. L’esposizione intende mettere in risalto la creatività espressa con strumenti digitali, focalizzando l’attenzione sulle opere dell’artista Raffaella Spinelli, dello scrittore Manuel Sirianni e dello studente, creatore di splendidi fumetti, Luca Talarico. La tecnologia digitale, dunque, quale strumento per andare oltre i limiti della disabilità, per approdare nell’arte, nella scrittura o nel fumetto, o in qualunque altra passione creativa, ed esprimere sentimenti, emozioni e impressioni sul mondo “che gira intorno”, puntando sulle potenzialità residuali della persona.



La mostra prevede venerdì 9 giugno un seminario inaugurale, con inizio alle ore 18, alla presenza degli stessi protagonisti, del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, rappresentanti di enti che hanno patrocinato l’iniziativa ritenendola di alto valore etico e di grande valenza sociale.

I sentimenti e le emozioni, nei colori e nei paesaggi della Spinelli, contrastano col grigiore della malattia che costringe l’artista a cure costanti, a lunghi periodi tra le mura domestiche e ad un’assistenza costante; la vita di Sirianni, ragazzo autistico non verbale, autore de “Il bambino irraggiungibile”, trova spazio nei suoi racconti del lungo periodo di incomprensione con il mondo circostante, periodo che la scuola ha saputo interrompere proponendo attività didattiche inclusive con l’ausilio della strumentazione digitale, che finalmente gli ha permesso di raccontarsi e oggi esprimere pensieri ed opinioni con relativa disinvoltura digitale. Infine, i fumetti coloratissimi di Talarico suscitano nell’osservatore grande allegria, mostrando l’animo gentile e simpatico che si cela dietro lo sguardo di un ragazzo autistico, ancora studente tra i banchi di scuola.

“L’iniziativa mira a celebrare la nuova realtà conquistata giorno per giorno, con coraggio e con forza d’animo, da parte di chi ha saputo impostare la propria vita con una diversa prospettiva, nonostante tutto”, spiega la presidente dell’Aps Don Dino Piraino, Maria Marino. “L’evento punta, inoltre, a valorizzare l’interiorità di ognuno dei tre protagonisti attraverso il loro racconto personale, e non solo con le proprie opere, su come vivere pienamente la vita, superando la disabilità e andando oltre i confini che essa impone; in quest’epoca di grande anonimato globalizzato, la tecnologia è divenuta per i tre testimoni speciali il loro migliore alleato. L’auspicio, negli intenti della nostra associazione, è che il digitale possa diventare un prezioso strumento anche per tante altre persone creative, per scoprire che una vita “altra” è ancora e comunque possibile”.

L’esposizione sarà accessibile al pubblico nei giorni 9, 10 e 11 giugno, dalle ore 9 alle 12 e dalle 17 alle 21.