Lamezia, tutto pronto per la quarta edizione del “Premio Dario Galli”: oltre 200 opere presentate

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della quarta edizione del “Premio Dario Galli” che si terrà sabato 10 giugno alle ore 19:00, presso il piazzale della sede della Grafichéditore, a Lamezia.

Un prestigioso riconoscimento culturale e letterario ed orgoglio per la nostra città.

Il prestigioso Premio di Letteratura Nazionale Dario Galli anche quest’anno ha registrato un grande successo per elevata partecipazione ed eccezionale qualità delle opere presentate.

Con oltre 200 opere pervenute, la giuria ha affrontato una complessa sfida nella selezione del vincitore, dedicando quasi un anno di lavoro per valutare e apprezzare le opere in concorso. L’entusiasmo e l’impegno dimostrato dai partecipanti e dalla giuria stessa hanno confermato il prestigio del Premio di Letteratura Nazionale Dario Galli, come uno dei più importanti riconoscimenti nel panorama letterario italiano.

A catturare maggioramene l’unanimità del consenso dei giurati è stato però, il romanzo “Coltiveremo fiori nel giardino zen” scritto da Giuliano Faggiani vincitore di questa quarta edizione.

Il romanzo vincitore di Giuliano Faggiani, “Coltiveremo fiori nel giardino zen”, ha catturato l’attenzione della giuria per la sua straordinaria prosa e la profondità dei temi trattati. La storia affronta con maestria le complessità dell’esistenza umana, invitando i lettori a riflettere sull’importanza della resilienza e della speranza in un mondo in continua evoluzione. Il romanzo vincitore, “Coltiveremo fiori nel giardino zen”, è stato scelto per la sua capacità di raccontare la vita e le emozioni dei personaggi in modo delicato e coinvolgente. La giuria ne ha apprezzato la scrittura fluida e la capacità dell’autore di creare atmosfere suggestive e appassionanti.

La cerimonia di premiazione, durante la quale Giuliano Faggiani riceverà il prestigioso riconoscimento del Premio di Letteratura Nazionale Dario Galli, sarà una serata di celebrazione dell’arte letteraria, con la partecipazione di importanti figure del mondo della cultura, scrittori, editori e appassionati di letteratura.

Il Premio di Letteratura Nazionale Dario Galli è stato istituito per onorare la memoria del rinomato scrittore italiano Dario Galli e per promuovere e valorizzare l’eccellenza nella letteratura contemporanea. La quinta edizione del premio sarà l’ennesima testimonianza della valenza culturale e civica di un Premio nato come impegno nel sostenere gli autori emergenti, e celebrare l’importanza della letteratura nella nostra società.

“Ci congratuliamo con Giuliano Faggiani – dichiarano dalla casa editrice Grafichéditore – per la sua straordinaria vittoria e con tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione del Premio di Letteratura Nazionale Dario Galli. La loro dedizione e il loro talento continuano ad arricchire il panorama letterario italiano, ispirando e incantando i lettori di tutto il paese”.