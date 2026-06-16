Truffa a danni Stato: perquisizioni e sequestri a Bagnara Calabra

Su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, retta da Giuseppe Borrelli, i militari dell’Arma di Bagnara Calabra e gli uomini della Guardia di Finanza del comando reggino hanno portato a termine un’operazione investigativa che ha condotto all’esecuzione di numerosi provvedimenti di perquisizione e sequestro. Le attività hanno interessato quattro soggetti, nei cui confronti è stato inoltre disposto un sequestro preventivo d’urgenza.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati sarebbero coinvolti, con ruoli differenti, in un presunto sistema illecito caratterizzato da ripetuti episodi di frode ai danni della pubblica amministrazione e dalla produzione di atti contenenti dichiarazioni non veritiere. L’intervento rappresenta l’esito di un’articolata attività investigativa svolta congiuntamente da Carabinieri e Guardia di Finanza sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria reggina.