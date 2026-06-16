“È difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità” - Albert Einstein
HomeCalabriaCosenzaProgressioni verticali ad Acri, la FP CGIL: "Il confronto non può essere...
CalabriaCosenza

Progressioni verticali ad Acri, la FP CGIL: “Il confronto non può essere liquidato come un fastidio”

La replica dell’Amministrazione comunale di Acri alla diffida presentata dalla FP CGIL Cosenza conferma una diversa visione del ruolo delle relazioni sindacali, ma non scioglie i nodi posti dal sindacato sul bando relativo alle progressioni verticali del personale.
La FP CGIL prende atto delle precisazioni fornite dall’Ente e non mette in discussione il diritto dell’Amministrazione a programmare il fabbisogno di personale né le prerogative organizzative riconosciute dalla normativa vigente. Tuttavia, il punto sollevato dal sindacato non riguarda esclusivamente la legittimità formale degli atti, ma la loro opportunità e la loro capacità di garantire una reale valorizzazione di tutto il personale.
Se è vero che le progressioni erano già previste negli strumenti di programmazione dell’Ente, resta infatti aperta la questione dei criteri individuati per l’accesso alla selezione.
Occorre inoltre evidenziare una rilevante criticità relativa al requisito previsto dal bando che richiede, ai fini dell’accesso alla procedura, il possesso di almeno due anni di servizio prestati esclusivamente con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Tale previsione rischia di determinare l’esclusione automatica di una parte significativa dei dipendenti che hanno maturato esperienza e professionalità all’interno dell’Ente pur essendo assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Occorre infatti ricordare che molti dei lavoratori oggi interessati non si trovano in regime di part-time per una scelta personale, ma perché sono stati stabilizzati negli anni con contratti a tempo parziale nell’ambito dei percorsi di superamento del precariato previsti dalla normativa vigente e dalle disponibilità finanziarie degli enti locali. Si tratta, quindi, di una condizione derivante da precise scelte legislative e organizzative che hanno consentito la loro assunzione e non da una minore disponibilità o da un diverso impegno professionale.
Per tale ragione appare legittimo interrogarsi sulla ragionevolezza di un requisito che valorizza esclusivamente il servizio prestato a tempo pieno, senza considerare il contributo professionale fornito da lavoratori che per anni hanno garantito il funzionamento dell’Amministrazione e che hanno maturato competenze, esperienza e professionalità non inferiori a quelle del personale a tempo pieno.
Sul punto emergono inoltre possibili profili di contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale sancito dalla Direttiva 97/81/CE e recepito nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 81/2015. La normativa vigente riconosce infatti ai lavoratori part-time gli stessi diritti in materia di sviluppo professionale, progressione di carriera e accesso alle opportunità lavorative, fatti salvi i casi in cui eventuali differenziazioni siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate.
L’anzianità di servizio richiesta dal bando dovrebbe pertanto essere valutata tenendo conto del periodo effettivamente prestato alle dipendenze dell’Ente, indipendentemente dall’articolazione oraria del rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi di pari opportunità, valorizzazione delle competenze e non discriminazione. La professionalità, l’esperienza e le competenze acquisite non possono essere valutate esclusivamente sulla base del regime orario contrattuale.
Analogamente, la richiesta di valutazioni della performance particolarmente elevate negli ultimi anni rappresenta certamente una scelta orientata al merito, ma appare opportuno interrogarsi se parametri così stringenti favoriscano una reale competizione tra più candidati o finiscano per restringere eccessivamente la platea degli aventi diritto.
Perplessità emergono anche sulla limitata valorizzazione dei titoli culturali e professionali aggiuntivi. Nessuno sostiene che lauree e master debbano automaticamente garantire una progressione, ma appare ragionevole riconoscere il valore dell’investimento formativo compiuto dai lavoratori, soprattutto in una pubblica amministrazione che dovrebbe incentivare la crescita delle competenze e la formazione continua.
La FP CGIL ribadisce inoltre che il tema delle relazioni sindacali non può essere ridotto alla sola esistenza o meno di un obbligo normativo di contrattazione. Il confronto preventivo, pur quando non espressamente imposto, rappresenta uno strumento utile per prevenire conflitti, migliorare le scelte organizzative e rafforzare il clima lavorativo all’interno degli enti pubblici. Le relazioni sindacali efficaci non si misurano soltanto sul rispetto formale delle procedure, ma anche sulla volontà di costruire percorsi condivisi nell’interesse dei lavoratori e della stessa amministrazione.
Quanto agli interventi richiamati dall’Amministrazione in favore degli LSU, degli ex LPU, dei lavoratori della Legge 31 e dei TIS, la FP CGIL ne riconosce l’importanza e il valore per i tanti lavoratori che hanno finalmente ottenuto maggiori garanzie occupazionali e una prospettiva di stabilità lavorativa. Tuttavia, è doveroso ricordare che questi risultati non sono il frutto esclusivo dell’azione amministrativa locale.
Dietro i processi di stabilizzazione, le contrattualizzazioni e gli incrementi orari vi sono anni di mobilitazioni, vertenze sindacali, confronti istituzionali e iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali confederali a livello territoriale, regionale e nazionale. Le opportunità che hanno consentito agli enti locali di superare il precariato storico sono nate grazie a un lungo percorso di rivendicazione che ha portato all’approvazione di norme specifiche, allo stanziamento di risorse dedicate e all’apertura di percorsi straordinari di stabilizzazione.
Anche il Comune di Acri ha potuto cogliere queste opportunità e portare a compimento percorsi attesi da anni dai lavoratori. Per questo motivo, attribuire tali risultati esclusivamente all’azione dell’Amministrazione non restituisce pienamente il quadro complessivo. Si tratta di conquiste ottenute grazie all’impegno dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni che, ciascuno per il proprio ruolo, hanno contribuito a superare condizioni di precarietà che si trascinavano da troppo tempo.
Infine, desta sorpresa il riferimento contenuto nella nota comunale a presunti rapporti di parentela tra alcuni dipendenti e rappresentanti sindacali. Si tratta di un passaggio che appare del tutto estraneo al merito delle questioni sollevate e che non contribuisce a chiarire le osservazioni formulate sul bando. Il confronto tra istituzioni e organizzazioni sindacali dovrebbe mantenersi sul piano dei contenuti, delle norme e delle scelte amministrative, evitando riferimenti personali che rischiano soltanto di alimentare inutili tensioni.
Il riferimento contenuto nella nota comunale a presunti rapporti di parentela tra alcuni dipendenti e rappresentanti sindacali appare del tutto fuori tema rispetto alle questioni sollevate. La FP CGIL respinge con fermezza ogni tentativo di ricondurre una vertenza collettiva a presunti interessi personali o familiari.
La battaglia intrapresa riguarda tutti i lavoratori del Comune di Acri e nasce proprio dalla preoccupazione che criteri particolarmente restrittivi possano limitare l’accesso alle progressioni verticali a una platea molto ridotta di dipendenti. Il sindacato interviene affinché le opportunità di crescita professionale siano realmente accessibili al maggior numero possibile di lavoratori in possesso delle competenze richieste, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.
Per questa ragione la discussione dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul merito del bando e sugli effetti che esso produce sull’insieme dei lavoratori, evitando riferimenti personali che nulla aggiungono al confronto e che rischiano di distogliere l’attenzione dalle questioni realmente in discussione.
La FP CGIL conferma pertanto la propria disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, ribadendo che l’obiettivo dell’iniziativa intrapresa non è creare contrapposizioni, ma garantire procedure sempre più trasparenti, inclusive e rispettose delle professionalità presenti all’interno dell’Ente. La tutela dei diritti dei lavoratori e la valorizzazione del merito non sono obiettivi in contrasto tra loro, ma principi che possono e devono procedere insieme nell’interesse dell’intera comunità amministrativa.
Tuttavia, qualora l’Amministrazione dovesse confermare integralmente il bando senza accogliere le osservazioni formulate e senza procedere a una rivalutazione dei criteri contestati, la FP CGIL proseguirà nelle iniziative già annunciate a tutela dei lavoratori. In particolare, tutta la documentazione relativa alla procedura sarà trasmessa al Ministero per la Pubblica Amministrazione e agli organismi competenti affinché possano effettuare le opportune verifiche sulla conformità dell’avviso ai principi che regolano le progressioni tra le aree nel pubblico impiego.
Si tratta di un’iniziativa improntata alla massima trasparenza e finalizzata esclusivamente a garantire che ogni procedura di valorizzazione del personale si svolga nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità, merito e valorizzazione delle competenze professionali.

Articolo PrecedenteCittà unica, Antoniozzi: “Delusi dall’assenza di collaborazione tra i Comuni”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Città unica, Antoniozzi: “Delusi dall’assenza di collaborazione tra i Comuni”

Maturità 2026, CNDDU: “L’intelligenza artificiale ridefinisce i processi di apprendimento. Richiamata la centralità della formazione critica, del benessere e dell’orientamento educativo”

Villa San Giovanni, l’efficacia del controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri porta al sequestro di oltre 22 kg di droga: arrestato un autotrasportatore

Intimidazione a Reggio Calabria: trovata tanica di benzina fuori da un cantiere edile

“Un albero per ogni nato”: il Lions Club Polistena “Brutium” e il Comune di Terranova Sappo Minulio insieme per un futuro più verde e...

Palmi (RC), il sindaco Calabria a Grasse per rafforzare i rapporti nel network europeo delle città della profumeria

AOU “Renato Dulbecco”: inaugurata la nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica

Ponte sullo Stretto, Salvini non ci sta: “Presunzione di colpevolezza su grandi opere e edilizia, così il Paese non va avanti”

Reggio Calabria, webinar della Camera di Commercio sull’automazione per acquisire clienti

Crucoli (Kr), il sindaco Librandi in mare per protesta: “Sbloccare subito i lavori contro l’erosione costiera”

Inflazione, a maggio Reggio Calabria è la città più cara d’Italia: +4,4%

L’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte partecipa all’evento In Cammino nei Parchi

INPS: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

Corigliano-Rossano, scontro in Consiglio: opposizione contro il rinvio negato della seduta del 16 giugno

Soverato, grande partecipazione al “2° Memorial Cinzia Ceravolo”: il karate calabrese ricorda la giovane atleta

Vigili del Fuoco di Trebisacce, Rapani: “Paradossale che il M5S rivendichi oggi un risultato ottenuto dal Governo Meloni”

Metrocity, FP Cgil: “Bene stabilizzazione dei 44 ex Tis, ora il full time”

IAM Reggio Calabria, il report dell’ultima settimana di vigilanza: tre attività sospese per lavoro nero, irrogate sanzioni per 27 mila euro

Caso Palleca a Rende, Gallo: “Il cemento dietro i tecnicismi”

Calabria, migliorano le risorse idriche: severità “bassa” ma resta l’emergenza in alcune aree del Reggino e del Crotonese

Foto Opportunity

Reggio, il Forum delle idee scrive al sindaco: “Serve un Assessorato alle Politiche Giovanili”

Aggressione al Comune di Crosia, CISL: “Serve più sicurezza per i lavoratori della PA”

“Ljubimaya Moja – Amata Mia. Le donne di Gramsci”: alla Biblioteca comunale di Caulonia Marina la presentazione del libro di Natale Pace

Catanzaro, incontro di solidarietà con Cuba: focus sugli effetti del blocco economico e raccolta farmaci

Cocaina dal Sud America all’Italia, blitz della Dda di Roma: arresti anche a Reggio Calabria

Il vescovo Parisi agli studenti: “La vera maturità è continuare a crescere e cercare la verità”

Cosenza, Mancini: “I residenti di via De Gasperi si sentono prigionieri in casa, il Comune ascolti i cittadini”

Da Atene a Reggio Calabria: i capolavori del MArRC protagonisti della mostra internazionale sull’arte greca

Santa Maria del Cedro, la nuova caserma dei Carabinieri è quasi pronta. UNARMA: “Siamo all’ultimo step”

Il Magnificat: un corale di gratitudine al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia

Da Reggio Calabria ad Ankara, il caso della città dello Stretto al centro del dibattito internazionale sulla rigenerazione urbana

Tiro con l’arco, pioggia di medaglie per gli Arcieri Club Lido al Due Mari di Settingiano

PD Cosenza, Giacco: “Il partito scelga tra comunità e ambizioni personali”

Il clero calabrese si ritrova a Lamezia Terme: Lectio divina con l’Abate di Montecassino Dom Luca Fallica

Femminicidio, Loprete critica Vannacci: “Pericoloso minimizzare una delle più gravi emergenze sociali”

Villa San Giovanni, Siclari attacca l’amministrazione: “Acqua, degrado e ritardi, la città merita di più”

PD Cosenza, scontro interno e accuse incrociate. Ciacco: “Basta mistificazioni, serve una nuova classe dirigente”

Caulonia (RC), il vicesindaco Maiolo dona la propria indennità a Gnoseon per sostenere la cultura

Bisignano torna al Rinascimento: al via il Palio del Principe tra cortei storici e giostra cavalleresca

“Lavorando Includendo” cresce: Soverato e Davoli uniscono le forze per l’inclusione lavorativa

Calabria Reportage esprime solidarietà all’editore e reporter televisivo Graziano Tomarchio

Cosenza: in arrivo alla Città dei Ragazzi, grazie al progetto “DesTEENazione”, uno spazio multifunzionale per adolescenti per sottrarli all’abbandono scolastico e ai rischi delle...

Mendicino, scuola di Tivolille: completato e consegnato il primo piano del plesso A

Camera di Commercio di Reggio Calabria: incontro operativo tra i vertici dell’ente e il neo sindaco per il futuro del territorio

Sport, il Majorana di Corigliano-Rossano protagonista ai giochi della gioventù e della pace: sfide tra plessi per una scuola che fa squadra

Soccer Xtreme, al via la decima edizione del Performance Camp: tra le novità il monitoraggio GPS degli atleti

Antincendio, Occhiuto: “La vera sfida è la prevenzione e la cura del territorio”

Legambiente nazionale arriva in Calabria per la seconda edizione del Forum Energia che si terrà il 17 giugno in Cittadella regionale

Maxi operazione tra Italia ed Europa: 41 indagati per droga, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Metropoli di pace: mentre Beirut esplode, a Reggio Calabria il gioco dei bambini cancella le barriere

Beni confiscati, confronto tra Commission regionale e Agenzia nazionale: proposto un Osservatorio permanente

Cerisano e la Summer School “Des4future”: un polo di eccellenza per i giovani della Calabria

Reggio BIC, il futuro è adesso: Feiti resta in amaranto e continua la sua crescita sotto la guida di coach Cugliandro

Lino Banfi arricchisce il parterre del Magna Graecia Film Festival: la 23esima edizione a Soverato dal 25 luglio all’1 agosto 2026

Premio Cultura Mediterranea, svelati a Matera i finalisti della XX edizione dedicata all’intelligenza artificiale

Asp Cosenza, De Salazar: “Al dottor Giovanni Bisignani il titolo di primo primario emerito ospedaliero della Calabria”

Incendi boschivi, scatta il piano regionale: in Calabria sorveglianza rafforzata con fino a 40 droni al giorno

Vini Arbëreshë, Vakarici allarga i confini dell’Arberia del vino: con Terre di Cosenza Dop verso una rete di qualità e identità

“Un posto al Sole” sceglie la Calabria: set tra Sila e Tirreno per celebrare i 30 anni della soap

Trenitalia Calabria, in estate più collegamenti per le mete turistiche

Gallico, allarme sicurezza in via Bellini: necessario un intervento urgente sulla vegetazione a ridosso della strada

Il consigliere regionale Bruno (Tridico Presidente) presenta la proposta di legge sulla partecipazione: “La Calabria deve diventare una regione che decide insieme ai cittadini”

Italian Stallion Tournament 2026: oltre 790 atleti a Scalea per l’evento internazionale di lotta olimpica

Salario minimo negli appalti regionali, Laghi: “La proposta c’è già. Da dicembre”

Ciacci: “Cari Tajani e Occhiuto, qualcuno dovrebbe spiegare agli italiani certe contraddizioni”

Spopolamento, quattro aree del Sud scelte per il progetto di rigenerazione territoriale

Rovito, terremoto nell’amministrazione De Santis: anche l’assessore Magno abbandona il gruppo di maggioranza “Liberamente”

Equilibri di bilancio e gestione finanziaria degli enti locali: la Provincia di Cosenza promuove un incontro formativo per amministratori e tecnici

Aggressione nel piazzale del Comune di Crosia nei confronti di due dipendenti comunali, ferma condanna dell’amministrazione

Tropea, il Sindaco: “Riportiamo ordine, decoro e regole. Non trasformerò il Comune in un ring. Continuiamo a lavorare e rispondiamo nelle sedi competenti”

Catanzaro si prepara al primo Pride della sua storia: incontro con Celeste Costantino sull’educazione sessuo-affettiva a scuola

Esame di Maturità 2026, CNDDU: “La scuola si misura anche nella capacità di tutelare il benessere delle persone”. Il CNDDU rivolge un augurio ai...

Giornata del Vento, Italia ancora distante da Spagna e Germania per capacità eolica

Premio “Incontri notevoli 2026”: personalità locridee attive nel sociale si affiancano a Kerry Kennedy

La Fede che si fa cammino: il rinnovamento catechistico nella Diocesi di Oppido-Palmi nel libro di don Giuseppe Sofrà

Balneabilità e depurazione, Scali: “Servono interventi urgenti per tutelare il mare del litorale sud di Reggio”

Hitachi, FAST-Confsal Calabria: “Nessun coinvolgimento nella vicenda Chiarolla, piena solidarietà alla Fismic Confsal”

Ivan Martino aderisce a Forza Italia

Sanità: domani al via a Melito Porto Salvo la raccolta firme. I cittadini chiedono il ricorso al TAR e il ‘Tiberio Evoli’ elevato a...

Palizzi, inaugurata la sede del Circolo del Partito Democratico. Irto e Panetta: “Dal radicamento sul territorio e dal confronto con i cittadini riparte il...

Tutela dei minori, appello di Marziale al Parlamento: “Accelerare la legge per innalzare l’età del consenso a 16 anni”

Incendi boschivi, allarme Calabria: è tra le regioni più colpite nel 2025

Dl Valditara, Prc: “Norma limita libertà di insegnamento”

Idonei della Pubblica Amministrazione: mobilitazione il 27 luglio a Catanzaro

Ponte sullo Stretto: Sinistra Italiana–AVS Calabria e Sicilia aderisce alla petizione per le dimissioni del CdA della Stretto di Messina S.p.A.

Frustaci: “Negare il femminicidio significa negare una realtà che continua a colpire le donne”

Paola Quattrini in scena con “Il potere di un no” e il trekking urbano al Museo della Seta: Mendicino tra teatro civile e viaggio...

SuperEnalotto, a Lamezia Terme messo a segno un “5” da oltre 36mila

Reggio: il 17 giugno la presentazione del libro “Le Storie della Mosca: avventure tragicomiche di un insetto consapevole”

Armonia in Cucina”: a Bagnara Calabra la grande cena del Consorzio di tutela del Torrone IGP

“La Tempesta silenziosa” di Alessandro Baricco approda a Cosenza

La European Film Academy accoglie Franco Eco tra i suoi membri

Domotek Volley, secondo colpo di mercato: arriva il centrale Daniele Buzzi

Reggio: il 22 giugno il convegno scientifico dal titolo: “Uso di risorse idriche non convenzionali e risposta di piante orticole per uso alimentare in...

Le reliquie di Sant’Antonio accolte nell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio

Nuoto: Italica Sport unica società di Reggio Calabria nella start list della 62ª Traversata dello Stretto

Dal 2 al 6 luglio 2026 nasce “I Luoghi Risonanti”: un viaggio tra geologia, musica, natura e comunità nella Città Metropolitana di Reggio Calabria

Psicologo scolastico, Giusi Princi: “Orgogliosa dei risultati ottenuti nel primo anno. I dati premiano una visione che mette al centro i giovani”

Reggio: domani l’incontro “L’emissione reggina per la guerra contro Antioco III°”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook