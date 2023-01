Una carica rimasta vacante, quella di responsabile del settore giovanile della Reggina. Ancora per poco. Dopo averne delegato l’organizzazione al dg Gabriele Martino nei mesi precedenti, in settimana l’attività giovanile dovrebbe essere affidata a Giuseppe Geria. Il dirigente reggino, già coordinatore in un triumvirato con Armando Calveri e Salvatore Laiacona nel 2006, è reduce dall’esperienza al Pescara ed aveva già trattato la propria assunzione l’estate scorsa.

p.f.