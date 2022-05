“Neanche per sbaglio”, pubblicato il nuovo EP del rapper reggino Kento

“Neanche per sbaglio” è il nuovo EP del musicista, rapper e scrittore reggino Francesco Carlo, meglio conosciuto come Kento. Dopo l’ultimo lavoro “Barre Mixtape” del 2021 e un’intensa attività di divulgazione tra laboratori nelle carceri minorili, libri e web serie, arriva “Neanche per sbaglio” disponibile da venerdì 27 maggio e pubblicato da Time2Rap.

Cinque nuove tracce contraddistinte dal suo inconfondibile flow e una varietà di beat e ospiti, dove i tre produttori Gian Flores, Shiny D e Krizoo, hanno confezionato un sound che spazia dalle sonorità più classiche alla dancehall fino a soluzioni più sperimentali e contemporanee.

La profondità dei contenuti, elemento che da sempre contraddistingue i pezzi di Kento, si mescola a tematiche più ironiche e leggere, strofe e ritornelli scorrono tra citazioni, ricordi e un richiamo all’impegno e alla riflessione sociale.

Due gli ospiti di questo lavoro: il giovane cantautore pugliese Junior V nella traccia “Via” e il cantante e chitarrista Giancane nella titletrack “Neanche per sbaglio”. Giancane che da poco ha firmato la colonna sonora della fortunata serie “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare, ha scelto di confrontarsi con il rap di Kento, condividendo con lui una visione artistica al di là dei generi.

“La collaborazione con Giancane e questo EP in generale è l’occasione per mettermi in discussione artisticamente -commenta Kento-, per esplorare sonorità e metriche nuove, per far suonare forte la mia musica. Allo stesso tempo, è una forte dichiarazione di identità: in quest’epoca storica e in questo desolante scenario discografico, noi non siamo come loro neanche per sbaglio!”

Proprio quest’ultima è accompagnata dall’omonimo videoclip firmato da Termini TV con il montaggio e finalizzazione di Antonio Canestri. Nelle immagini il playback di Kento e Giancane realizzato in notturna all’esterno della stazione Termini di Roma, dove la coppia tra luci, taxi e senzatetto è immersa nella tipica atmosfera sospesa della stazione.

La pubblicazione di “Neanche per sbaglio” sarà accompagnata dal tour di presentazione:

29 maggio Milano, Contemporanea Festival presso Teatro Menotti

4 e 5 giugno Torino, Gru Kids Festival presso Centro Commerciale Le Gru

9 e 10 giugno Cremona, Porte Aperte Festival

11 giugno Airola (BN), Portami Là Fuori Festival

15 giugno Roma, Poetry Slam presso Parco Schuster

19 giugno Roma, Poetry Slam presso Villa Ada

1 luglio Firenze, Arci Festival