Festa della Madonna Greca, domenica in Piazza del Popolo a Isola Capo Rizzuto arriva Dolcenera

Sono iniziati nei giorni scorsi gli eventi religiosi inerenti la Festa della Madonna Greca di Isola di Capo Rizzuto, un evento sentitissimo che come ogni anno la Parrocchia organizza egregiamente sia per gli eventi religiosi sia per i vari spettacoli d’intrattenimento che si tengono tutti i giorni. Quest’anno, grazie anche alla collaborazione con l’ente Comune, ci sarà un ospite d’eccezione, la cantante salentina “Dolcenera”. Già ospite due anni fa a Le Castella durante il “Premio Aragona”, Dolcenera ha iniziato la sua carriera di successi nel 2003 vincendo il Festival di Sanremo con “Siamo Tutti Là Fuori”. Ha continuato a ottenere successi, partecipando a trasmissioni come “Music Farm” nel 2005 e tornando a Sanremo nel 2006 e nel 2009. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi album e singoli di successo, guadagnandosi numerosi riconoscimenti e continuando a consolidare la sua popolarità. Nel 2016 è stata coach e vincitrice di The Voice of Italy. Negli anni successivi ha proseguito la sua carriera musicale, pubblicando nuovi singoli e album, partecipando a progetti sociali e continuando a esibirsi dal vivo con tour e spettacoli teatrali. Il suo stile musicale spazia tra diversi generi, e i suoi testi affrontano tematiche sociali e culturali contemporanee.

Non solo Dolcenera, tanti gli sono gli appuntamenti serali e pomeridiani a partire da questa sera, mercoledì 1 maggio con la musica Lady Carmen, accompagnata dai ragazzi della scuola “Danza con Flò”, in Piazza del Popolo. Domani, 2 maggio, eventi che iniziato dal pomeriggio la manifestazione di sport ed educazione in collaborazione con l’associazione “Crescere Insieme“; alle ore 18.00, poi, presso il Santuario della Madonna Greco il concerto con l’esibizione dell’Orchestra degli istituti scolastici “Karol Wojtyla” e “Gioacchino da Fiore” in collaborazione con Sound Academy; mentre alle 21.00 si torna in piazza del popolo con con lo spettacolo di musica e ballo a cura delle scuole parrocchiali. Si balla a ritmo di tarantelle, invece, venerdì 3 maggio alle ore 21.30 con il Festival del Folclore a cura del gruppo folk “Magna Grecia” con la partecipazione del poeta Filippo Scalzi. Ancora musica popolare sabato 4 maggio, questa volta con l’immancabile concerto degli “Astiokena” che si esibiranno alle ore 21.30 con la con la partecipazione della scuola “La Isla Academy”. Domenica 5 maggio, come già detto, ci sarà Dolcenera, ma prima, alle ore 16.00, ci sarà “solo” il dolce con la preparazione della tradizionale “Pitta cu d’ogghju”, che sarà preparata in formato record dalla Proloco di Isola, a seguire l’estrazione dei biglietti. Lunedì 6 maggio si chiude con un altro grande concerto musicale, subito dopo l’arrivo della Madonna e i fuochi d’artificio, in Piazza del Popolo si esibiranno i “Luna Nera”. Nel contesto generale della Festa si terrà anche la fiera Mariana da venerdì 3 maggio a domenica 5.