Molotov contro il Comune di Gioia Tauro: fermato un uomo

Un uomo ha lanciato una bomba molotov all’interno dell’ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro. L’episodio si è consumato oggi pomeriggio. Realizzato in maniera artigianale, l’ordigno ha colpito la cassa dei tributi e ha provocato un incendio all’interno dell’ufficio. Fortunatamente, a parte il panico tra i dipendenti, alcuni dei quali lievemente intossicati dal fumo, non ha causato particolari danni. Utilizzando l’estintore di cui era dotato l’ufficio, un dipendente è riuscito a spegnere il rogo in attesa dell’arrivo di vigili del fuoco, Polizia e carabinieri. L’uomo che ha lanciato la motolov ha agito a volto scoperto ed è stato subito identificato dagli investigatori. Gli agenti del commissariato di Gioia Tauro lo hanno fermato pochi minuti dopo nel quartiere Fiume della città della Piana. Avvertita la Procura di Palmi, è stata avviata un’indagine per capire le ragioni per le quali l’uomo ha agito in maniera così violenta nei confronti del Comune.

Per la sindaca Simona Scarcella si tratta di “un episodio che sconvolge tutti poiché in quel momento ci trovavamo all’interno degli uffici. Sono molto preoccupata. Confidiamo nelle indagini condotte dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato identificato dalle telecamere e mi risulta già prelevato. Resta comunque una sfrontatezza unica, in un clima di odio che spesso trova alimento persino sui social. Non fa bene alla città, non fa bene a nessuno”. “Serve, a mio avviso – ha concluso Scarcella – un livello di attenzione elevato in quanto siamo esposti ad episodi del genere, supportati da un pesante clima di istigazione. Mi auguro che rimanga un fatto isolato, perché oggi abbiamo rischiato la nostra incolumità”.