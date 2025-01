Casa Circondariale Reggio Calabria San Pietro – Detenuto aggredisce Poliziotto

Ancora una volta, si segnala un fatto gravissimo avvenuto stamane presso la Casa circondariale di Reggio Calabria plesso San Pietro.

Un detenuto di origini campane, sembrerebbe per futili motivi, si è scaraventato contro un poliziotto colpendolo ripetutamente con calci e pugni, procurandogli una grave ferita alla testa con perdita di sangue.

Il detenuto è stato bloccato dall’immediato intervento degli altri agenti presenti sul posto, mentre il malcapitato poliziotto è stato trasportato con urgenza presso Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Allo stesso sono stati applicati una decina di punti di sutura con una prognosi di 7 giorni.

Il detenuto in questione non è nuovo a questi tipi di atteggiamenti, già in passato aveva creato ulteriori problemi, tant’è che la Direzione aveva chiesto l’immediato trasferimento in altro Istituto penitenziario.

Questa Organizzazione sindacale chiederà immediati chiarimenti sul perché il detenuto non era stato ancora trasferito, nonostante le numerose segnalazioni della Direzione.

L’Organizzazione sindacale SINAPPE, esprime solidarietà e vicinanza al poliziotto coinvolto in questa triste vicenda che poteva avere risvolti ancora più gravi.