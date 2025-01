Approvato dalla Giunta il Piano Triennale per la Transizione Digitale 2024 – 2026. Romeo: «Ha una portata strategica rispetto all’intera articolazione settoriale, degli uffici e dei servizi comunali»

Il Piano è pensato non solo come un progetto di innovazione tecnologica, ma come un’occasione per migliorare la qualità dei servizi pubblici, rendendoli più accessibili e facilmente fruibili per tutti

La Giunta Comunale di Reggio Calabria ha recentemente approvato il Piano Triennale per la Transizione Digitale 2024 – 2026, redatto dal Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) dell’Ente. Il Piano rappresenta una sfida ambiziosa ma necessaria per allineare il Comune alle migliori pratiche nazionali e internazionali, assicurando un futuro più smart, sostenibile e inclusivo per la comunità reggina. Il Piano si inserisce pienamente nell’ambito delle linee guida stabilite dall’Assessore competente Carmelo Romeo, su delega del Sindaco Giuseppe Falcomatà, e si allinea con gli obiettivi strategici delineati dal Piano Triennale per l’Informatica dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Questo documento rappresenta un passo fondamentale per l’ammodernamento digitale del Comune e si propone di rispondere alle sfide della digitalizzazione attraverso un approccio coerente e innovativo.

Il Piano approvato si concentra sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della pubblica amministrazione locale, puntando a garantire trasparenza, imparzialità e semplificazione nei servizi offerti. Tra gli obiettivi principali c’è il rafforzamento della partecipazione civica e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese, con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze e al superamento del digital divide, fattore che potrebbe ostacolare l’accesso ai benefici della digitalizzazione.

Il Piano è infatti pensato non solo come un progetto di innovazione tecnologica, ma come un’occasione per migliorare la qualità dei servizi pubblici, rendendoli più accessibili e facilmente fruibili per tutti. L’Assessore Carmelo Romeo ha sottolineato che «il Piano, nel più ampio contesto Europeo definito dal programma strategico “Decennio Digitale 2030”, riveste una portata strategica rispetto all’intera articolazione settoriale, degli uffici e dei servizi comunali. Esso, partendo dall’accrescimento della capacitazione amministrativa dell’Ente, in considerazione anche degli effetti del digital divide, si pone come preminente obiettivo pervasivo e trasversale la semplificazione e la qualificazione nella produzione ed erogazione dei servizi dematerializzati, valorizzando gli aspetti di accessibilità ed usabilità degli stessi».

«Questo Piano – ha aggiunto Romeo – rappresenta una tappa importante nella modernizzazione del nostro Comune, mira a rendere i servizi pubblici più vicini e facilmente fruibili dai cittadini, per una maggiore inclusione e una Pubblica amministrazione che sia davvero al servizio di tutti». L’Assessore ha anche espresso un sentito ringraziamento al dirigente del settore, Giuseppe Quartuccio, per il lavoro svolto nella preparazione e nella realizzazione di questo progetto strategico, che si prefigura come un fondamentale strumento di crescita per la città di Reggio Calabria.