Verso il derby di domenica alle 15:30. L’assessore Fuda ha incontrato i due presidenti. Sarà una festa dello sport e del senso di appartenenza alla comunità sidernese

In vista della partita di campionato di Prima Categoria tra Asd Siderno 1911 e “Città di Siderno” in programma domenica alle 15:30 allo stadio “Filippo Raciti” l’assessore Carlo Fuda ha incontrato i rispettivi presidenti Antonio Ceravolo e Giuseppe Ascioti, insieme ai quali, in un clima cordiale e collaborativo, sono state definite (alla presenza del responsabile del settore Manutenzioni architetto Salvatore Valerioti e al custode dello stadio Giuseppe Megna) le modalità operative per svolgere nel migliore dei modi l’inedita gara stracittadina.

Come è noto, infatti, su disposizione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Siderno ingegner Lorenzo Surace, è stato limitato l’accesso alle tribune a un totale complessivo di 200 persone così distribuite: 160 nella tribuna in cemento armato e 40 nella tribuna metallica. La società ospitante Asd Siderno 1911, dunque, potrà vendere un numero massimo di 200 biglietti e, visto l’interesse che sicuramente susciterà il derby, il sodalizio presieduto da Antonio Ceravolo ha predisposto una diretta streaming della partita raggiungibile dai propri canali social, grazie alla quale, chi non riuscirà ad acquistare i biglietti, potrà seguirla sui propri dispositivi digitali.

L’assessore Fuda, nel quadro dello spirito di leale collaborazione col Commissariato di P.S. (che mercoledì ha inviato al Comune un’apposita nota in vista della partita) ha invitato i dirigenti delle due società alla stretta osservanza delle disposizioni normative, esprimendo la propria soddisfazione per lo spirito costruttivo manifestato da entrambi, con la riunione che si è conclusa con una significativa stretta di mano.