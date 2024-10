Il 23 e 24 novembre Reggio Calabria ospiterà la tappa dei campionati del “Guerin subbuteo”. Falcomatà «Continuiamo a investire in eventi per una progressiva destagionalizzazione dell’offerta turistica»

Il sindaco: «Un altro avvenimento che siamo lieti di ospitare sotto l’egida immancabile dei sani valori dello sport e anche del divertimento, dal sapore un po’ vintage, riproposto però secondo una declinazione moderna»



Reggio Calabria si prepara ad ospitare il 23 e 24 novembre prossimi la tappa dei campionati del “Guerin subbuteo”. Dell’evento hanno discusso quest’oggi a Palazzo San Giorgio il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore Carmelo Romeo, Piero Ielapi, presidente Federazione italiana Calcio da tavolo (FISCT) e Antonino Criserà presidente della Subbuteo Club Reggio Calabria.

Come riferito dal sindaco Falcomatà: «La nostra città continua ad investire in una serie di eventi che costituiscono una prosecuzione della nostra estate, per una progressiva ma importantissima operazione di destagionalizzazione dell’offerta turistica e culturale, come è stato ad esempio per Bergarè che è arrivato nel mese di ottobre, o ancora l’attività congressuale che ha portato la presenza di migliaia di persone in città in questi fine settimana. Eventi che ci accompagnano in questo periodo dell’anno, come succederà per il campionato di Subbuteo, e che ci traghetteranno fino all’avvio delle festività natalizie. Il Guerin Subbuteo è un altro avvenimento d’interesse, in questo caso sportivo-ludico, che siamo lieti di ospitare e che si va ad aggiungere a quelli che hanno animato in questi mesi la nostra città all’insegna dell’ospitalità che contraddistingue l’intera comunità cittadina. In questo caso sotto l’egida immancabile dei sani valori dello sport e anche del divertimento, dal sapore un po’ vintage, riproposto però secondo una declinazione moderna».

Soddisfatto anche l’Assessore Carmelo Romeo, che sta supportando le operazioni organizzative in vista dell’importante evento previsto alla fine del prossimo mese di novembre. «Eventi come questo – ha affermato a margine della riunione – possono rappresentare anche un apporto in termini commerciali, per l’ospitalità degli atleti e dei supporters che arriveranno da fuori. E’ un’occasione ulteriore di crescita per il nostro tessuto commerciale e naturalmente una positiva tradizione che è stata ripresa e per la quale Reggio intende ritagliarsi un ruolo da protagonista».

Il Guerin Subbuteo era un torneo organizzato da Parodi, importatore e patron del subbuteo italiano, e il Guerin sportivo. A fine anni Settanta, grazie all’enorme successo dei tornei frequentatissimi, il torneo era il sogno di tutti i giocatori che ambivano parteciparvi cercando di qualificarsi e vincendo le fasi regionali, aperte a tutti, per poi accedere al torneo vero e proprio che era suddiviso nella categoria Juniores e seniores. Una tradizione ripresa solo molti anni grazie al lavoro messo in campo dalla FISCT.

«Arriveranno atleti da tutto il Sud, ci saranno fino a 16 squadre tra grandi – ha spiegato il presidente Ielapi – da 80 a 100 gli atleti, in molti casi accompagnati da famiglie e sostenitori, abbiamo già aperto le iscrizioni. Siamo molto orgogliosi perché si tratta del primo evento che si svolgerà al Sud. Non si era arrivati mai oltre Napoli».