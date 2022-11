Confcommercio sul rapporto qualità della vita di Italia Oggi: “Istituzioni difendano Reggio ed i reggini di fronte a questo scempio”

“Nuova classifica sulla qualità della vita. Dopo il rapporto realizzato dalla Scuola di Economia Civile srl pubblicato qualche settimana addietro da Avvenire, è di ieri la nuova graduatoria realizzata da Italia Oggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

Risultati diversi rispetto al precedente studio poiché, semplicemente, nel mondo della statistica non c’è una regola univoca sull’utilizzo degli indicatori che ciascun soggetto individua a piacimento, naturalmente supportando la scelta e la metodologia applicata con motivazioni e argomentazioni di elevatissimo pregio.

Ma, cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia e, in definitiva, il messaggio nuovamente lanciato ‘urbi et orbi‘ con la classifica di Italia Oggi è che Calabria, Sicilia e addirittura Puglia sono territori praticamente invivibili. E Reggio Calabria, dopo Crotone, Siracusa e pochi altri, diventa per il mondo un luogo irrimediabilmente perduto, da cui stare alla larga!

Al netto di innegabili difficoltà che vivono le realtà meridionali, Confcommercio Reggio Calabria dice basta a questo modo di fare ricerca e soprattutto comunicazione che per l’Associazione dei Commercianti è diventato francamente assurdo, pericoloso e moralmente inaccettabile. A maggior ragione in un’epoca in cui sono ben noti l’impatto dei social e la forza dei messaggi brevi e delle classifiche, ed in cui le informazioni, indipendentemente dalla provenienza, dalla qualità, dalla natura circolano senza filtri alla velocità della luce influenzando decisioni e scelte delle persone.

Confcommercio non entra nel merito delle analisi effettuate dalle testate giornalistiche limitandosi a segnalare che si tratta di studi ‘commissionati‘ che non rispondono, per questo, al carattere dell’imparzialità e, verosimilmente, uno studio commissionato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e magari realizzato dall’Università Mediterranea, sulla base dell’utilizzo di indicatori diversi, andrebbe a produrre risultati diversi. Stessa cosa per uno studio realizzato dalla Regione Sicilia in collaborazione con Università di Messina e, senza alcun dubbio, ancora diversi sarebbero i risultati nel caso in cui il committente dello studio fosse ad esempio Confcommercio Reggio affidandosi alla propria società di servizi. E questo non perché i dati verrebbero falsati o manipolati, semplicemente perché è dalla selezione del dato, dalla scelta degli indicatori, dalla metodologia applicata che dipende in larga misura il risultato di un’analisi o di una ricerca. Tutto legittimo, ma è chiaro che il ruolo del “committente”, salvo che non si tratti di un soggetto pubblico assolutamente super partes (Istat), non è certamente neutro rispetto a questa dinamica. Tutt’altro!”.