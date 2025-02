A Longobucco due progetti di servizio civile

Promuovere la tutela dei diritti e il supporto alla cittadinanza, incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Sono, questi, gli obiettivi dei due progetti di Servizio Civile Universale promossi dal Comune di Longobucco in collaborazione con l’Associazione Piccola Italia di Savelli (KR), che offriranno un’importante esperienza formativa a 10 giovani volontari. Le candidature dovranno essere presentate entro giovedì 18 febbraio.

IL SINDACO: OCCASIONE DI CRESCITA E IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

Il Sindaco Giovanni Pirillo sottolinea l’importanza di questa opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che potranno contribuire concretamente al benessere della comunità e alla salvaguardia del territorio, acquisendo al contempo competenze utili per il proprio percorso personale e professionale.

5 POSTI PER PROGETTO SOCIALE, 5 PER AMBIENTE

Il progetto SIAMO UNITI PER I DIRITTI, che prevede l’impiego di 5 volontari, si propone di offrire informazioni e orientamento sui servizi pubblici e privati disponibili, assistendo i cittadini nella compilazione di moduli per accedere a sostegni economici, sgravi fiscali e servizi sanitari e sociali. Un altro obiettivo è supportare le persone nell’uso degli strumenti informatici per facilitare l’accesso ai servizi online. Inoltre, verranno creati e diffusi materiali informativi riguardanti i diritti, la salute e le opportunità a disposizione della comunità. Il progetto SALVAGUARDIA UNIVERSALE DEL TERRITORIO, che prevede anch’esso 5 volontari, si concentra invece sulla raccolta e analisi di dati relativi alle aree a rischio, con la segnalazione di eventuali criticità ambientali e la collaborazione con le autorità per mappare le zone più vulnerabili. Sarà garantito un supporto nelle attività di prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, con iniziative mirate alla sensibilizzazione e informazione sulla tutela ambientale. Sono previste anche azioni per il reclutamento e la formazione di nuovi volontari, affiancate da esercitazioni pratiche sul campo.

ETÀ COMPRESA TRA I 18 E 28 ANNI, CANDIDATURE ENTRO IL 18 FEBBRAIO

Ciascun volontario selezionato riceverà un assegno mensile di 507,30 euro per tutti e 12 i mesi del progetto e parteciperà attivamente alla realizzazione delle attività previste. Per candidarsi, è necessario possedere la cittadinanza italiana, europea o di Paesi extra UE con regolare permesso di soggiorno, avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) e non aver riportato condanne per reati gravi. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di giovedì 18 febbraio 2025.