Sgominata banda dedita a furti in ville del Cosentino

Un ‘commando’, composto da sette cittadini di origine serba, è stato disarticolato da un’operazione dei carabinieri scattata all’alba di ieri nel Cosentino. I sette, secondo quanto ricostruito a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari diretta da Alessandro D’Alessio, si sarebbero resi responsabili di una lunga serie di furti e rapine nelle abitazioni, oltre venti, commessi negli ultimi mesi con modalità identiche. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il supporto degli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e di quelli della Compagnia di San Marco Argentano e della Stazione di Castrolibero, e ha portato all’arresto dei sette stranieri per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei furti e delle rapine, ricettazione e riciclaggio. Dalla scorsa estate, in diversi centri della provincia di Cosenza e in quelle vicine, si è registrato un aumento esponenziale dei furti nelle abitazioni.

Azioni spregiudicate di un vero e proprio ‘commando’ indicato, inizialmente, come quello della ‘Mercedes bianca’ e poi, via via, ridenominato in base alle potentissime auto utilizzate e che agiva secondo un modus operandi consolidato. A essere prese di mira, in genere nel tardo pomeriggio, erano le villette di periferia dalle quali, approfittando dall’assenza dei proprietari, venivano prelevati gioielli, contanti, armi e ogni altro oggetto di valore. Spesso sono state asportate addirittura tutte le casseforti con i valori custoditi. Furti chiaramente riconducibili a criminali specializzati, capaci di eludere sistemi di videosorveglianza e sofisticati impianti di allarme, e che talvolta hanno avuto una deriva drammatica, culminata con il sequestro di persona dei proprietari degli immobili quando questi ultimi si sono trovati faccia a faccia con i malviventi.

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell’attività investigativa i carabinieri, all’alba di ieri mattina, hanno fatto irruzione in un casolare isolato di contrada ‘Thurio’, a Corigliano Rossano, dove sono stati sorpresi i sette cittadini serbi provenienti da un campo rom dell’hinterland partenopeo e sequestrate quattro auto di grossa cilindrata – due delle quali risultate rubate -, numerose ricetrasmittenti, telefoni dedicati, strumenti tecnici per lo scacco, mezzi per il travisamento, preziosi, contanti e diversa altra refurtiva. Le persone arrestate si trovano nel carcere di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida. (Adnkronos)