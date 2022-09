A Cariati (CS) un centro polivalente dedicato all’autismo, per promuovere inclusione

Favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione. Sostegno alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità. – Sono, questi, alcuni degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il percorso rivolto ai giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi che potranno prendere parte alle attività del Centro Polivalente, pronto ad entrare in funzione. È possibile presentare le domande per accedere al servizio entro martedì 4 ottobre.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco insieme agli altri sindaci dell’Ambito sottolineando insieme all’assessore alle politiche sociali Rosaria Bianco l’importanza che un servizio come questo, con professionalità e risorse umane specializzate, può rivestire in termini di risposte alle esigenze delle famiglie.

Gestito dalla cooperativa sociale Gocce nel deserto, con sede nell’Area Urbana di Rossano, il progetto del Centro Polivalente è condiviso dagli ambiti sociali di Cariati, Corigliano-Rossano, Trebisacce e Acri e si rivolge ai giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi, di età compresa tra i 14 ed i 40 anni e a coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari ed i caregiver.

La domanda di accesso al servizio dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 4 ottobre al comune capofila di Corigliano–Rossano tramite PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, a mano o a mezzo raccomandata. Modulistica e avviso sono disponibili sull’albo pretorio online del comune di residenza.