Apertura della campagna elettorale di Vittoria Baldino il 3 settembre a Paludi (CS)

Si svolgerà sabato 3 settembre alle ore 19, presso il Centro culturale polifunzionale Castiglione di Paludi, sito in Paludi alla via Giuseppe Verdi, l’evento pubblico di apertura della campagna elettorale per la candidata, nel collegio uninominale Camera Corigliano Rossano – Crotone, Vittoria Baldino, capogruppo alla Camera per il M5S della commissione affari costituzionali.

All’evento saranno presenti l’eurodeputata Laura Ferrara, la deputata e candidata nel listino proporzionale al Senato Elisabetta Barbuto, il consigliere regionale del M5S Davide Tavernise.