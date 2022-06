Primo matrimonio gay al Chiostro di San Domenico e patrocinio del Comune di Cosenza per gli eventi del Pride. Caruso: “I diritti LGBTQI+ devono essere riconosciuti e rispettati”

Il Chiostro di San Domenico ospiterà domani, sabato 18 Giugno 2022, la prima unione gay tra due uomini, anticipando di qualche settimana quella tra Eugenia e Raffaella, prevista per il prossimo 7 luglio a Palazzo dei Bruzi che sarà celebrata dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

Un momento speciale e unico quello che vivrà la coppia dicendosi Si nella suggestiva cornice di San Domenico e che l’Amministrazione Comunale vuole rimarcare quale atto di libertà e di felicità personale che finalmente è stato riconosciuto anche nel nostro Paese per quello che è: un diritto.

“I diritti LGBTQI+ – afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – devono essere non solo riconosciuti e, quindi, rispettati, ma anche difesi senza se e senza ma. E Cosenza, città aperta e plurale, si batterà sempre contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio. Anche per questa ragione, l’Amministrazione Comunale ha dato il patrocinio e parteciperà fattivamente alla manifestazione The Stonewall Inn, promossa dall’Arci Cosenza e dalla Cgil Cosenza e che si svolgerà Lunedì 27 e Martedì 28 giugno, nel mese del Pride. In particolare, lunedì 27 giugno Palazzo dei Bruzi si tingerà di Rainbow per tutta la giornata. L’isolamento e l’emarginazione basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere rappresenta, infatti, un fenomeno ancora molto diffuso che dobbiamo arginare e debellare definitivamente attraverso atti e gesti quotidiani. In questa ottica, promuovere il rispetto dei diritti umani non solo come obbligo giuridico, ma anche come valore condiviso, diventa dirimente».