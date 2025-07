Fiera di San Lorenzo a Catanzaro: pubblicate le graduatorie per la concessione degli spazi commerciali

Il settore Attività economiche, S.U.A.P., Turismo e Transizione al digitale ha pubblicato le graduatorie per la concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione della Fiera di San Lorenzo, prevista nei giorni dall’08 al 10 agosto 2025 e comunicato l’assegnazione dei posteggi. Quest’ultima avverrà il giorno 07 agosto 2025 dalle ore 14:30, come di consueto, presso la scuola elementare “Tommaso Campanella.

Tutti gli atti relativi alla procedura, graduatorie comprese, sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link: