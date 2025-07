Donazione sangue, siglata intesa tra UMG Catanzaro e Avis

I valori della solidarietà e della responsabilità sociale sono alla base della collaborazione avviata da Università Magna Graecia e Avis Provinciale di Catanzaro. Una partnership strategica finalizzata alla promozione della cultura della donazione di sangue e plasma all’interno della comunità universitaria. Il protocollo sottoscritto tra l’Ateneo di Catanzaro, realtà d’eccellenza nella formazione e nella ricerca guidata dal magnifico rettore Giovanni Cuda, e Avis, organizzazione di volontariato, rappresenta un impegno concreto per rispondere al fabbisogno costante di sangue e suoi derivati, essenziali per salvare vite umane e supportare numerose terapie, nonché un segnale significativo per la costruzione di una società più solidale.

“Siamo profondamente orgogliosi di questa partnership con Avis – ha affermato il rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda – in quanto il nostro Ateneo è un luogo di crescita non solo a livello accademico, ma anche dal punto di vista etico e sociale. Questo protocollo – ha sottolineato il rettore Cuda – consente di educare i nostri giovani alla responsabilità sociale e alla cultura del volontariato, promuovendo un gesto semplice ma di vitale importanza come la donazione di sangue. Ringrazio l’Avis per questa preziosa collaborazione che sono certo trasformerà i nostri studenti in ambasciatori dei valori dell’impegno sociale e della solidarietà”.

L’Avis Provinciale di Catanzaro, presente alla firma della convenzione con il presidente Giampaolo Carnovale ed il segretario Giovanni Torcasio, ritiene che l’accordo con l’Università Magna Graecia rappresenti un passo fondamentale nella costituzione di una cultura della solidarietà e della responsabilità sociale tra i giovani, la comunità accademica ed il territorio. Il presidente Carnovale dopo la firma della convenzione ha dichiarato: “Ringrazio il rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda, per la sensibilità e la disponibilità con cui ha accolto la proposta di collaborazione, grazie alla quale si potrà creare una sinergia tra Istituzioni per affrontare le sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. Avis, inoltre, rafforza il proprio ruolo culturale per effetto della collaborazione avviata con l’Ateneo catanzarese. Oggi gettiamo le basi di un percorso duraturo, fondato su valori comuni e su un obiettivo condiviso: il bene della collettività”.

L’Accordo Umg-Avis consentirà di condividere progetti di ricerca, avviare attività di formazione e di tirocinio, promuovere iniziative di sensibilizzazione e campagne di raccolta sangue con la partecipazione non solo degli studenti, ma anche di docenti e personale amministrativo.

I giovani sono il cuore pulsante della società e coinvolgerli attivamente vuol dire riuscire a garantire la disponibilità di sangue per le esigenze sanitarie e per salvare sempre più vite. Costruire una comunità universitaria più consapevole, solidale e attiva vuol dire investire sul futuro.