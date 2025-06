Catanzaro, a Giovino apertura parziale della nuova strada realizzata sull’area sterrata

Sarà aperta parzialmente al transito a partire da domani, sabato 14 giugno, la nuova strada realizzata a Giovino, che consentirà di attraversare in sicurezza l’area da tempo rimasta sterrata, a partire dal punto di interruzione del lungomare. A darne notizia è la consigliera comunale Igea Caviano.

«Il completamento delle lavorazioni fino ad oggi interferenti con il passaggio veicolare – spiega Caviano – in particolare quelle relative alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali, consente ora l’apertura provvisoria al traffico con limite di velocità fissato a 20 km/h, per minimizzare l’impatto ambientale e garantire la sicurezza dei pedoni».

Nell’ambito delle opere in corso, rientrano anche la sistemazione e delimitazione di nuovi stalli di sosta ai lati della carreggiata, che saranno completamente fruibili nelle prossime settimane. In attesa del completamento dell’intervento, la nuova arteria sarà percorribile in modo parziale per agevolare l’accesso veicolare all’area terminale di Giovino, particolarmente frequentata durante la stagione estiva da turisti e bagnanti.

«Voglio sottolineare – conclude Caviano – il grande lavoro svolto dall’assessorato competente e dagli uffici tecnici, in linea con l’impegno assunto dal sindaco Nicola Fiorita nei confronti della comunità. Un intervento importante per migliorare l’accessibilità e i servizi in una delle aree a maggiore vocazione turistica della città».