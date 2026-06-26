L’ambasciatore USA Fertitta arriva a Vibo Marina: tappa calabrese del tour per i 250 anni dell’Indipendenza americana

Il porto di Vibo Valentia Marina si prepara ad accogliere l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, che farà scalo in Calabria domenica 28 giugno a bordo del suo yacht “Boardwalk”. La visita, della durata di due giorni, rientra nel “Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy Tour”, l’iniziativa promossa dal diplomatico americano per celebrare i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti e gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Durante la permanenza nel Vibonese è previsto, nel pomeriggio di lunedì, un incontro con rappresentanti delle istituzioni locali.

Ad attirare l’attenzione sarà anche l’imponente imbarcazione dell’ambasciatore, lunga 117 metri, larga 18 e alta 35, dotata di due eliporti e due piscine. Fertitta, imprenditore con un patrimonio stimato in 8,4 miliardi di dollari, è tra gli uomini più ricchi al mondo. Oltre a essere proprietario della franchigia Nba degli Houston Rockets, è attivo nei settori dell’ospitalità, della ristorazione, dei casinò e dei parchi divertimento.

L’arrivo dell’ambasciatore comporterà un rafforzamento delle misure di sicurezza nell’area portuale. L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha infatti disposto, con un’apposita ordinanza, la temporanea interdizione di alcune zone del porto a partire dal pomeriggio di domenica 28 giugno e fino alla partenza delle unità navali, prevista per il 30 giugno.

A supporto del dispositivo di sicurezza sarà presente anche un’unità navale della Guardia di Finanza, che affiancherà le forze impegnate nella gestione della visita istituzionale.