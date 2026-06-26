Bandiera Blu 2026, la Regione investe 405mila euro per promuovere le 27 località premiate

La Regione Calabria punta sulle località insignite della Bandiera Blu 2026 per rafforzare l’immagine del territorio sui mercati turistici italiani e internazionali. La Giunta regionale ha approvato un atto di indirizzo che dà il via a un programma di promozione dedicato ai Comuni premiati, destinando fino a 405 mila euro nell’ambito del Piano esecutivo annuale di promozione turistica.

A commentare il provvedimento è stato l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, che ha evidenziato come “l’approvazione dell’atto rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dalla Regione per rafforzare il posizionamento della Calabria nel panorama turistico nazionale e internazionale, puntando sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali”.

L’assessore ha ricordato che quest’anno la Calabria ha conquistato 27 Bandiere Blu, un risultato che, a suo giudizio, “conferma il costante percorso di crescita della nostra regione sul piano della qualità ambientale, dei servizi e dell’accoglienza turistica”. Un riconoscimento che, ha aggiunto, “premia il lavoro delle amministrazioni comunali, degli operatori del settore e di tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla tutela del patrimonio costiero”.

Le risorse stanziate serviranno a finanziare iniziative di comunicazione e valorizzazione delle località premiate. “Con uno stanziamento fino a 405 mila euro intendiamo sostenere un programma di promozione mirato, trasformando il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu in una concreta opportunità di crescita per i territori”, ha spiegato Calabrese, sottolineando che il marchio “certifica non solo la qualità delle acque e dei servizi, ma anche l’impegno delle amministrazioni nella tutela ambientale, nella sostenibilità e nell’accoglienza”.

L’obiettivo, ha proseguito l’assessore, è quello di “ampliare i motivi di viaggio verso la Destinazione Calabria, incrementando l’attrattività turistica extra regionale, nazionale e internazionale e valorizzando le località premiate come esempi di un’offerta moderna, sostenibile e competitiva”.

Calabrese ha inoltre evidenziato che il provvedimento rientra nella strategia regionale di sviluppo del turismo sostenibile e punta anche alla destagionalizzazione dei flussi. “Vogliamo accompagnare le comunità che hanno raggiunto questo importante traguardo, trasformando la Bandiera Blu in un efficace strumento di promozione e sviluppo economico”.

Infine, l’assessore ha annunciato che il lavoro proseguirà anche in vista del prossimo anno. “Insieme all’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro continueremo a sostenere i Comuni nel percorso verso la Bandiera Blu 2027, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il numero dei riconoscimenti. Le 27 Bandiere Blu rappresentano un patrimonio dell’intera Calabria e un potente veicolo di promozione della nostra destinazione”.