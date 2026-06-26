Isola Capo Rizzuto (Kr), perseguita l’ex compagna: arresti domiciliari per un giovane

Avrebbe pedinato, aggredito e minacciato l’ex compagna, ostacolandone la normale vita quotidiana e generandole un costante timore per la propria incolumità. Per questo motivo i carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Crotone, che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un giovane residente nel comune crotonese, indagato per atti persecutori.

L’indagine ha preso avvio nei mesi scorsi a seguito della denuncia presentata da un familiare dell’indagato. Gli approfondimenti investigativi svolti dai militari dell’Arma hanno consentito di raccogliere elementi utili all’emissione del provvedimento cautelare da parte dell’autorità giudiziaria.