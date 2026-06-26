“L'arte di non sapere, che non dev'essere confusa con l'ignoranza, perchè gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un'idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaLa Calabria debutta a ExpoAid 2026: Straface presenta il nuovo modello di...
Calabria

La Calabria debutta a ExpoAid 2026: Straface presenta il nuovo modello di welfare regionale

La Calabria dell’inclusione e del sociale fa il suo ingresso storico a ExpoAid 2026, il grande evento nazionale promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, inaugurato al Palacongressi di Rimini e incentrato sul claim istituzionale “Io, Persona di valore”. Per la prima volta in assoluto, la Regione partecipa ufficialmente con uno spazio espositivo e progettuale che ha immediatamente catturato l’attenzione dei vertici di governo: la ministra Alessandra Locatelli, visitando lo stand calabrese, si è congratulata a lungo con l’Esecutivo guidato dal presidente Roberto Occhiuto, lodando una proposta capace di presentarsi alla platea del Paese non con la retorica dei manifesti, ma con progetti strutturati e già operativi sul territorio.

“Portare la voce della nostra terra a ExpoAid è un atto di svolta politica e di profondo orgoglio – ha dichiarato l’assessore al Welfare, Inclusione sociale e Pari opportunità, Pasqualina Straface – Non siamo venuti a Rimini come spettatori a guardare ciò che gli altri realizzano, ma per condividere e proporre a livello nazionale un percorso di cambiamento reale nato e strutturato in Calabria. Insieme alpPresidente Occhiuto abbiamo fatto una scelta di campo radicale: il coraggio della concretezza. Conosciamo le ferite e le criticità del nostro territorio, non le nascondiamo, ma le affrontiamo ogni giorno con la forza dei fatti. Perché le belle architetture normative e i regolamenti scritti sulla carta non servono a nulla se poi, la sera, una madre o un padre restano soli a combattere contro il muro della burocrazia”.

Il fulcro della rivoluzione calabrese si aggancia direttamente all’attuazione del Decreto Legislativo 62 del 2024, cuore pulsante dei seminari tecnici di Rimini dedicati all’autonomia e alla vita indipendente. La Calabria è infatti la prima regione d’Italia ad aver esteso la sperimentazione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato a tutte e cinque le sue province, misurandosi subito con l’intero sistema formato da Ambiti, ASP, Comuni, INPS e Terzo Settore.

A dimostrazione di questa straordinaria accelerazione sul piano della protezione sociale e del bilanciamento vita-lavoro, l’Assessore Straface ha diffuso direttamente dai tavoli di ExpoAid i dati freschi e definitivi relativi all’avviso “Concilia”, legato all’Azione 4.c.2 del PR Calabria, una misura da 3,5 milioni di euro interamente impegnati. Dalle ultime verifiche sono state elaborate e finanziate complessivamente 1.235 domande di voucher; nello specifico, sono stati liquidati 240 voucher destinati a minori di 18 anni e/o familiari con disabilità, a cui si aggiungono 995 voucher erogati per minori di 18 anni senza disabilità, offrendo una risposta immediata ai bisogni di baby-sitting, supporto all’apprendimento e assistenza domiciliare.

“Abbiamo superato la vecchia logica assistenziale dei contributi a pioggia e dei bonus una tantum – ha rimarcato Straface – La nostra visione introduce il ‘welfare della presenza’: non un’amministrazione che aspetta il cittadino dietro una scrivania, ma servizi e comunità che si adattano al bisogno. Il Progetto di Vita per noi non è un freddo adempimento d’ufficio, ma un patto di cittadinanza, un abbraccio globale che valuta la salute, le relazioni, la scuola, lo sport e le aspirazioni lavorative della persona. Con i nuovi Voucher di Libertà e i Budget di Salute ribaltiamo il paradigma, poiché deve essere la persona a scegliere il sostegno più utile dentro il proprio percorso”.

La delegazione calabrese ha esposto a Rimini i pilastri numerici e operativi del Piano Regionale di Supporto alle Fragilità, aggiornato ad aprile 2026, che mobilita complessivamente oltre 50 milioni di euro attraverso linee d’azione concrete e integrate. Sul fronte della scuola e dell’inclusione giovanile, il maxiprogetto “Apprendere Insieme” stanzia 22,5 milioni di euro per il contrasto ai DSA nelle scuole dell’obbligo, con oltre 5 milioni già liquidati, vedendo in campo 44 psicologi contrattualizzati e 290 istituti raggiunti; a questo intervento precoce si affianca “Discutiamone a scuola”, che ha già registrato quasi 10.000 accessi agli sportelli psicologici per contrastare bullismo, disturbi alimentari e dipendenze digitali.

Altrettanto rilevante è l’impegno sulla salute mentale e sulla dignità della cura attraverso il programma “Non Solo REMS”, un investimento da 3 milioni di euro in collaborazione con l’Asp di Catanzaro che ha permesso la riconversione dell’ex casa-famiglia di Palermiti in una struttura residenziale intermedia d’avanguardia per la riabilitazione psichiatrica. La solidità di questa impostazione è confermata dall’inserimento della Calabria, insieme a Veneto e Basilicata, nel progetto sperimentale nazionale “Ovunque Vicini” per la prossimità assistenziale alle persone affette da SLA, condotto in collaborazione con Aisla e i Centri Clinici NeMO. La pianificazione territoriale si completa con l’imminente pubblicazione dell’avviso da 8 milioni per 14 Centri Polivalenti semiresidenziali e con l’avvio del programma P.Art.E.C.I.P.O., un piano da 15 milioni di euro e 11 macroprogetti finanziati per contrastare la vulnerabilità nelle periferie e nei territori più isolati, mentre sul fronte del “Dopo di Noi” sono stati finalmente recuperati e sbloccati quasi 3 milioni di euro rimasti incredibilmente incagliati dal triennio 2016-2018 e ora restituiti alle famiglie.

Nel corso dei panel di confronto a Rimini, l’Assessore Straface ha voluto ribadire la netta inversione di rotta nei rapporti con il mondo dell’associazionismo, delle cooperative iscritte al Runts e delle realtà sportive iscritte al Coni o al Cip, specificando che per il proprio assessorato queste realtà non sono e non saranno mai dei semplici fornitori di servizi a basso costo da attivare con un bando pubblico, ma rappresentano l’infrastruttura sociale stessa della Calabria, capaci di intercettare il bisogno prima ancora che arrivi negli uffici regionali. L’integrazione socio-sanitaria non deve più essere uno slogan da convegno, e la Regione la sta attuando attraverso i Pua, i Punti unici di accesso, e le Uvm, le Unità di Valutazione Multidimensionale, parlando un’unica lingua per impedire che il sociale e il sanitario viaggino su binari distanti.

“La Calabria ha smesso di scusarsi per i ritardi del passato – ha concluso l’esponente della Giunta regionale -. Oggi corriamo e testimoniamo con i fatti il valore di ogni singola persona. Nel mio ruolo di Coordinatrice della Commissione nazionale per le Politiche sociali alla Conferenza delle Regioni, ho preso l’impegno solenne di portare sui tavoli ministeriali a Roma la voce di tutte le famiglie per colmare una volta per tutte i gap normativi nazionali sull’età adulta e garantire una presa in carico unica lungo tutto l’arco della vita sui disturbi del neuro sviluppo e dell’autismo. Questa è la Calabria del welfare, dell’ascolto e del cuore che siamo fieri di rappresentare e proporre qui a Rimini”.

Articolo PrecedentePesca, Nesci: “Dal Governo Meloni attenzione concreta, in Calabria istituzioni unite per difendere il futuro dei pescatori”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Autismo e inclusione, all’Infiorata di Taurianova un’esperienza di condivisione per i bambini di Intorno a me 1000 colori

Carcere di Cosenza, rimozione pannelli in plexiglass. La Garante Russo: “Un intervento di valore costituzionale, frutto di responsabilità e sinergia istituzionale”

Italia del Meridione, prende forma la struttura cittadina di Cosenza: nominati i responsabili dei dipartimenti

“Coltivare Speranze”: a Laurena di Borrello i detenuti imparano a degustare l’olio

Pesca, Nesci: “Dal Governo Meloni attenzione concreta, in Calabria istituzioni unite per difendere il futuro dei pescatori”

Crisi idrica, De Cicco: “Subito il potabilizzatore di Piano Lago”

Guardia di Finanza di Cosenza, celebrato il 252° Anniversario del Corpo: oltre 4.600 interventi contro evasione e criminalità

Serena Brancale il primo “colpo” dell’edizione 2026 di “Invasioni”

Rimosso il senso unico alternato sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

Torna come ogni anno il memorial “Per Benji”, nel ricordo di Benedetta Cozzupoli giunto alla sua 12^ edizione

Protezione civile Calabria, Greco: “Salvaguardare e prorogare i contratti dei lavoratori somministrati in scadenza il 30 giugno”

Il 30 giugno a Villaggio Mancuso l’inaugurazione della nuova Piazzetta Silvano Mancuso

Nuovi collettamenti fognari a Catanzaro. Caviano: “Impegno costante del governo cittadino per dotare la città di servizi al passo coi tempi”

Giornata Mondiale contro le Droghe, Gioventù Nazionale Catanzaro in campo con una campagna di sensibilizzazione

Accordo operativo tra la Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e Federesco per l’efficienza energetica

Il presidente della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria Macrì a Senese: “Condividiamo in pieno la politica sul lavoro che porta avanti la UIL e...

Gli eventi di “EstArte” a Catanzaro

Festival Trame, conclusa a Lamezia la 15esima edizione: imponente il piano sicurezza predisposto dalla Questura

BCC Mediocrati celebra 120 anni: sabato a Rende una giornata tra riflessione e divertimento

Spighe Verdi 2026, la Calabria conquista 11 riconoscimenti: entra anche Locri

Al via l’XI edizione del “Tango Festival dello Stretto”

Cosenza, Faragalli incontra il Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa”: al via una collaborazione su informazione, giovani e legalità

Sostegno agli anziani fragili, torna a Catanzaro “SOS Caldo”. Belcaro: “I bisogni delle fasce deboli restano in cima ai nostri obiettivi”

Il 1° luglio l’inaugurazione della nuova sede operativa di Agecontrol a Lamezia Terme

A Locri la giornata su agricoltura sostenibile e tutela dell’ambiente

Callipo Volley, Romina Corroux: “Vibo piazza organizzata, ambiziosa e professionale”

Mancuso: “La Calabria collabora ai tavoli nazionali ma difende le proprie competenze”

Sanità, il gruppo territoriale M5S Cosenza: “Il nuovo ospedale di Cosenza non può attendere i giochi della politica: serve difendere i traguardi acquisiti”

I “piaceri televisivi nascosti”: milioni di italiani seguono questi programmi, ma non lo ammettono

Catanzaro, Puzzonia si congratula con Soriero: “Riconoscimento prestigioso per un uomo che ha sempre servito il Paese e il Mezzogiorno con competenza e visione”

Carcere di Cosenza, il sindaco Caruso esprime apprezzamento per la rimozione dei pannelli in plexiglass: “Un provvedimento che restituisce dignità e migliori condizioni di...

Diocesi Lamezia: fine settimana vocazionale per nove giovani

Carcere Cosenza, Balboni (FdI): “Disposta rimozione pannelli in plexiglass per garantire condizioni migliori ai detenuti”

Torna “Residenza Liquida”: due giornate di teatro di strada e arti circensi all’Hub Casa della Cultura di Lamezia

ExpoAid 2026, la Calabria presenta a Rimini il modello regionale per inclusione e welfare

Successo per l’IC “Nosside-Pythagoras-Moscato” di Reggio Calabria: oltre 90 studenti certificati Oxford Test of English

Turismo e lavoro, Calabrese: “Con il bando IN.TUR sosteniamo imprese e nuove assunzioni”

Cosenza, nuovi accessi alle ZTL: attiva la procedura telematica per chiedere le autorizzazioni

Crotone: progetto DesTeenAzione

Omicidio del padre a Gerocarne, la Corte d’Assise d’Appello riduce la pena a Walter Loielo

Lamezia Terme, l’inclusione sociale attraverso lo sport: il torneo “Un campo, mille storie” al Centro San Luigi Gonzaga

Via Popilia Cosenza, i capigruppo Gigliotti e Puzzo: “Basta descrizioni grottesche. Le criticità esistono, ma il quartiere è al centro di un importante percorso...

Lamezia, la creatività femminile al centro dell’incontro organizzato dalla Fidapa

Greco (Italia Viva): “La vera eccellenza della Calabria è la comunicazione di Occhiuto”

Aeroporto di Scalea: Noi Moderati si congratula con il sindaco Russo per il grande risultato ottenuto

Polistena, al via le borse lavoro finanziate con il taglio delle indennità di sindaco e assessori

Depurazione Catanzaro, Procopi: “Bene intervento su via Alto Adige, ma serve garantire attenzione a tutta l’area di Barone”

Scalea, Loizzo (Lega): “Bene sviluppo aeroporto, con Salvini Calabria vola alto”

Cosenza: torna “Qua la zampa”, il progetto dell’amministrazione comunale, in partenariato con l’ASP e l’associazione “Invisibili”, per dare nuovo impulso alle adozioni dei cani

I tesori di Crotone protagonisti ad Atene: il Toro cozzante e il Diadema di Hera in mostra al Museo dell’Acropoli

‘Ndrangheta, Klaus Davi: “Giallo su Santa Barbara seppellita Croce Valanidi”

Classica, Tropea destinazione di spirito con stagioni concertistiche storicizzate: oggi parte quella dell’associazione Tropea Musica. Appuntamenti fino a dicembre

Maltempo su Catanzaro, nubifragio e grandine provocano allagamenti e disagi

La Cadi Antincendi Futura saluta Tonino Martino

Caldo estremo nel weekend, 18 città in bollino rosso: allerta anche a Reggio Calabria

Italvolley a Reggio Calabria, sopralluogo della Fipav nazionale al PalaCalafiore. De Biasi, delegato dal sindaco Cannizzaro: “L’amministrazione comunale al lavoro per garantire gli elevati...

Dalla Costituzione alla legalità digitale: gli avvocati dell’AIGA incontrano gli studenti dell’IC “Gatti Manzoni Augruso” di Lamezia Terme per promuovere la cittadinanza consapevole

Sanità, Martino (FI): “Auguri di buon lavoro al dottor Vincenzo Natale”

GdF Catanzaro: 252esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza e cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Regionale Calabria

Incendio nella baraccopoli di Schiavonea, salvate quattro persone: si segue la pista accidentale

“Palmi è casa mia”: cittadini protagonisti della nuova campagna per il decoro e il rispetto della città

VA’ SENTIERO FEST, la 1° edizione del festival itinerante sul Pollino

Catanzaro, firmato il Piano Città: undici immobili pubblici al centro della rigenerazione urbana

Il lancio del formaggio rinnova la sua storia a Filadelfia: vince la tradizione

#ioleggoperché riparte, alla Calabria una quota dei 100mila libri destinati alle scuole

Rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, CNDDU: “Proposto un nuovo patto nazionale per la dignità professionale dei docenti fondato sull’equità territoriale, sul welfare...

Sviluppo Sud Palmi, il presidente Carbone: “Pensiamo in grande, insieme possiamo costruire il futuro”

Cosenza, improvvisa rottura sulla condotta dell’Abatemarco: interruzione dell’erogazione idrica in città per i lavori di riparazione

Action inaugura un nuovo store a Gioia Tauro

Carenza idrica, Campana: “Sorical e Arrical: il carrozzone dell’acqua che lascia la Calabria a secco”

Caldo nei cantieri, Fillea Cgil denuncia: “L’ordinanza regionale viene ignorata”

Si rafforza la macchina amministrativa del Comune di Vibo Valentia: stabilizzati 9 Tis, in corso il reclutamento di agenti stagionali, avviate anche le procedure...

Aeroporto di Scalea, De Caprio: “Passo decisivo per lo sviluppo dell’Alto Tirreno Cosentino”

Crotone: TXT Ennova introduce il servizio Dignity di Initial

Mafie al Nord, Carbone chiede di correggere la delibera del Csm: “Errore macroscopico escludere quelle Procure”

CNDDU: “Calabria, le morti sulle strade non sono una fatalità: il diritto alla vita impone una nuova alleanza tra scuola, istituzioni e società”

Gal “Serre Calabresi”, assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilancio

Controlli sul fiume Neto, dodici denunce e un’area sequestrata per scavi abusivi

Dune di Giovino, biodiversità e tutela del paesaggio al centro dell’incontro promosso da Italia Nostra: il 26 giugno al Valentino Beach Club di Catanzaro...

Dopo una lunga attesa è tempo di finale promozione per la Smile Cosenza pallanuoto maschile

Omicidio nel carcere di Catanzaro, Ferro: “Lo Stato dimostra di esserci”

La destra storica in Calabria: tasse ed emigrazione

Antoniozzi: “Fratelli d’Italia rappresenta la destra sociale, avanti su idonei e precari della cultura”

Propaganda istituzionale, Greco (IV): “La comunicazione non può sostituire i risultati, la Calabria reale non vive nei reel”

USB Taxi contro l’incontro Occhiuto–Uber: “In Calabria si dia priorità ai servizi pubblici, non alle multinazionali”

Guardia di Finanza Calabria, Falbo saluta D’Alfonso e accoglie Borrelli: “Legalità e sviluppo al centro della collaborazione istituzionale”

Fabio Curto torna con “Restanza”: un inno alle radici e alla scelta di vivere la propria terra

Crotone, il sindaco Voce nomina un nuovo Capo di Gabinetto al Comune

Cirò scelta per un matrimonio civile, il sindaco: “Il nostro borgo lascia il segno nel cuore di chi lo visita”

Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e Federesco ETS, accordo per l’efficienza energetica e le comunità rinnovabili

Scomparsa di Pino De Felice, Falcomatà: “Instancabile attivista e strenuo difensore dei diritti di cittadinanza”

Terme Luigiane, Madeo deposita interrogazione “per conoscere piano di sviluppo e investimenti in programma”

Dal borgo al Paese: Cerisano racconta al MiC la rinascita attraverso la cultura

Antoniozzi: “Fdi è vera destra sociale. Su idonei daremo prova di cambiamento”

Reggio Bic, colpo internazionale: arriva Shay Barbibay

Olivicoltura, confronto sul futuro del settore con istituzioni e operatori a Rossano

Reggio, inaugurato il Lido della Polizia di Stato

“Anime – Voci nel vento”: il nuovo progetto di Eduardo Lepera tra memoria, radici calabresi e ricerca interiore

Castrovillari protagonista del “Kinocaravan – Giovani Visioni Italiane”: in città arriva il cinema breve d’autore Under 35

Catanzaro, al via “Vivi il centro”: Corso Mazzini diventa isola pedonale per gli eventi estivi

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook