Premio nazionale ai ricercatori Antonio Ielo e Giuseppe Mazzotta (DeMaCS – Università della Calabria)

Le ricerche di Antonio Ielo e Giuseppe Mazzotta, giovani talenti del Laboratorio di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, sono state premiate alla 41ª Conferenza Italiana di Logica Computazionale (CILC 2026), svoltasi a Ferrara dal 23 al 25 giugno. Si tratta del principale appuntamento nazionale della comunità scientifica della Logica Computazionale, promosso dall’associazione GULP. Un successo in un settore scientifico di crescente importanza, in cui la logica computazionale costituisce uno dei fondamenti per lo sviluppo delle future intelligenze artificiali “neuro-simboliche”, capaci di combinare apprendimento automatico e ragionamento logico per produrre risultati più affidabili e spiegabili.

Antonio Ielo, oggi Ricercatore al Dipartimento di Matematica e Informatica, ha vinto il prestigioso Premio GULP per la migliore tesi di dottorato in Logica Computazionale d’Italia. La tesi vincitrice, “Applications of Answer Set Programming to Linear Temporal Logic over Finite Traces”, introduce contributi innovativi nell’ambito del ragionamento automatico per analizzare sequenze di eventi e consentire l’automazione di processi complessi. I risultati sono stati ottenuti anche grazie a periodi di studio e collaborazioni scientifiche con l’Imperial College of London e la University of Oxford.

Nella stessa competizione, Giuseppe Mazzotta ha ricevuto una menzione speciale per la tesi “Optimizing Evaluation of Logic Programs: Extended Compilation & Enhanced Rewritings”, dedicata allo sviluppo di nuove tecniche per rendere più efficienti i sistemi di Answer Set Programming (ASP), tecnologia chiave utilizzata per affrontare problemi complessi di pianificazione, ottimizzazione e supporto alle decisioni.

I brillanti percorsi di studio di entrambi i ricercatori testimoniano l’eccellenza dell’offerta formativa in Informatica dell’ateneo calabrese: sia Ielo che Mazzotta hanno infatti conseguito la laurea triennale in Informatica e la magistrale internazionale in Artificial Intelligence and Computer Science presso il Dipartimento di Matematica e Informatica. Una filiera formativa di altissimo livello le cui iscrizioni sono attualmente aperte per il nuovo anno accademico.

Entrambe le tesi dottorali sono state sviluppate sotto la supervisione di Francesco Ricca, professore ordinario di Informatica, da anni impegnato con autorevolezza nella ricerca sulle logiche per l’Intelligenza Artificiale, (con la co-supervisione di Carmine Dodaro per il lavoro di Mazzotta), all’interno del laboratorio di Intelligenza Artificiale diretto da Nicola Leone, pioniere della disciplina, che ha creato all’Unical una vera e propria Scuola di Intelligenza Artificiale, che si conferma un’incessante fucina di giovani talenti.

“I premi di Ferrara,” ha commentato Nicola Leone, già Rettore dell’Università della Calabria, “non sono solo un successo per Ielo e Mazzotta, a cui vanno le mie più vive congratulazioni, ma un’ulteriore conferma dell’eccellenza della formazione e della ricerca che si svolgono all’Unical. Questi riconoscimenti testimoniano come la nostra terra sia ricca di menti brillanti che, se coltivate in un ambiente accademico stimolante e qualificato, possono spiccare il volo e raggiungere i massimi traguardi. È un segnale che, anche partendo dalla Calabria, si può competere su scala globale.”

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del relatore delle due tesi, Francesco Ricca: “Questi riconoscimenti premiano l’impegno di Antonio e Giuseppe in un filone di ricerca strategico: sviluppare modelli di IA ‘knowledge-driven’ che combinano conoscenza esplicita e ragionamento logico per ottenere risultati affidabili, spiegabili e robusti. Siamo fieri che il nostro laboratorio e i nostri corsi continuino a formare professionisti in grado di competere e primeggiare a livello internazionale.”