Costituzione del gruppo “Provincia Democratica” nel Consiglio provinciale di Cosenza: Ciacco capogruppo

Questa mattina, in seno al Consiglio provinciale di Cosenza, è stato costituito il gruppo consiliare di “Provincia Democratica”.

Alla carica di Capogruppo è stato designato, all’unanimità, il Consigliere GIUSEPPE CIACCO.

A margine della designazione, il Consigliere Ciacco ha dichiarato: “Innanzitutto, ringrazio sentitamente i colleghi Di Natale, Beltrano , e Uva, che, dall’alto della loro grande e lunga esperienza amministrativa, hanno inteso, generosamente, tributare la loro fiducia a me, il più giovane fra loro. E, allora, è per me motivo di grande onore assumere, in Consiglio provinciale, la carica di Presidente del Gruppo “Provincia democratica”, il gruppo, che identifica tutta la minoranza presente in Consiglio Provinciale. E, nonostante nella passata consiliatura abbia già interpretato il ruolo di Capogruppo, tuttavia l’odierna designazione, proprio perché espressione di tutta la minoranza consiliare, mi ha, ulteriormente e particolarmente, inorgoglito, ponendomi una gravosa responsabilità politica, rispetto alla quale, impegnerò tutte le mie risorse, per non risultare altamente inferiore. Lavoreremo per affermare, in aula e nell’azione amministrativa, la nostra piattaforma identitaria. Dai banchi della minoranza eserciteremo una opposizione responsabilmente costruttiva e dialogante, ma, altrettanto, rigorosa nel metodo e nel merito. Bandiremo ogni forma di pregiudiziale ostruzionismo fino a quando dall’altra parte troveremo orecchie, effettivamente, disponibili all’ascolto e alla leale cooperazione istituzionale. La nostra vigilanza sarà puntuale e inflessibile nell’esclusivo interesse delle nostre comunità. Sapendo che l’Ente Provincia non può giammai essere piegato a logiche partigiane: l’Amministrazione provinciale deve, viceversa, saper guardare e parlare a tutti i Comuni del perimetro provinciale. Nessuno escluso. Cosicchè, nelle settimane e nei mesi prossimi, congiuntamente, a una feconda campagna di ascolto di tutti i Sindaci della provincia di Cosenza, intensificheremo e irrobustiremo il nostro protagonismo attivo, nella fondata consapevolezza che, al termine del mandato del Presidente Faragalli, il centrosinistra possa ritornare a essere propulsiva forza di governo dell’Amministrazione provinciale di Cosenza, nel solco di una luminosa tradizione quarantennale”.