Anche quest’anno l’Unical celebra il percorso dottorale: arriva il PhD Day 2026

Sarà una giornata interamente dedicata ai dottorandi e alle dottorande di tutte le aree scientifiche dell’ateneo quella in programma il prossimo 1 luglio al TAU (Teatro Auditorium Unical) per la quarta edizione del PhD Day Unical.

L’iniziativa avrà inizio alle 9:00 con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e del suo delegato per la Formazione post-Laurea, Tommaso Angelone. Quest’anno, oltre alle competizioni che vedranno coinvolti i dottorandi, il programma si arricchirà di alcune novità: una talk session con ricercatori Unical di eccellenza e una cerimonia ufficiale di conferimento del titolo di dottore e dottoressa di ricerca per i candidati del 38° ciclo.