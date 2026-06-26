Il Comune di Cassano All’Ionio concede il gratuito patrocinio all’associazione “Cammino Basiliano”

Valorizzare il territorio attraverso il turismo sostenibile, la riscoperta della storia locale e la cultura. Con questi obiettivi, la Giunta Comunale di Cassano all’Ionio, su proposta del Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha approvato nelle scorse settimane la delibera per la concessione del gratuito patrocinio e dell’uso del logo ufficiale del Comune in favore dell’Associazione “Cammino Basiliano”. Il “Cammino” è un itinerario straordinario che si snoda per oltre 1500 chilometri tra la Calabria e la Basilicata, sviluppandosi principalmente su sentieri, piste e antiche strade. Un’esperienza unica che fonde insieme fede, arte, natura e archeologia.

Il cuore dell’accordo tocca da vicino il Comune di Cassano all’Ionio, che si posiziona come snodo cruciale del percorso grazie a due tappe fondamentali:

Tappa 08 (Civita – Cassano all’Ionio): Un percorso che unisce idealmente le bellezze naturalistiche e le culture del territorio conducendo i camminatori fino nel centro di Cassano.

Un percorso che unisce idealmente le bellezze naturalistiche e le culture del territorio conducendo i camminatori fino nel centro di Cassano. Tappa 09 (Cassano all’Ionio – Terranova di Sibari): La prosecuzione del viaggio che, partendo dal centro cassanese, si snoda verso la valle del Crati, ricalcando le antiche vie.

Tratti che vantano una rilevanza storica eccezionale: in queste terre, infatti, la presenza e il passaggio dei Monaci Basiliani hanno lasciato un’impronta culturale e spirituale indelebile (in primis nel Santuario della Madonna della Catena) che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e salvaguardare.

Le basi di questa sinergia istituzionale erano state gettate nei mesi scorsi a Milano, in occasione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo). In quel contesto, il Sindaco Iacobini, insieme al Consigliere Pesce e ai funzionari comunali, aveva incontrato i rappresentanti del “Cammino Basiliano” per definire i passi futuri della collaborazione, di cui la delibera è solo l’inizio.

“Questo progetto – ha spiegato il Sindaco Gianpaolo Iacobini – rappresenta un tassello strategico fondamentale per il futuro del turismo cassanese. Il turismo che vogliamo incentivare non è solo quello stagionale, ma un turismo ‘slow’, sostenibile e culturale, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno. Le tappe 08 e 09 mettono Cassano al centro di un circuito interregionale da oltre 1500 km. I camminatori che arriveranno da Civita e ripartiranno verso Terranova avranno l’opportunità di fermarsi, scoprire le nostre bellezze storiche, i nostri beni archeologici e la straordinaria eredità lasciata dai Monaci Basiliani. Alla BIT di Milano, insieme al Consigliere Pesce e alla nostra struttura tecnica, avevamo promesso che avremmo trasformato le idee in azioni concrete: con questo patrocinio diamo il via a una collaborazione a lungo termine che darà grande visibilità a Cassano e un forte slancio all’economia dell’accoglienza del nostro territorio”.

Con la concessione del gratuito patrocinio, l’Associazione inserirà il Comune di Cassano in tutte le campagne promozionali legate alle attività del Cammino, garantendo il pieno riconoscimento istituzionale a un progetto di respiro nazionale.