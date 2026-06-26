“Gelsomini Link”, il primo Intercity diretto Locride-Roma sta per diventare realtà. Caulonia tra i primi Comuni ad aderire: “Una vittoria dell’intero territorio”

L’Amministrazione comunale di Caulonia accoglie con grande soddisfazione l’annuncio diffuso in queste ore: tra poche settimane la prima coppia di Intercity collegherà direttamente la Locride con Roma. È un primo traguardo concreto, raggiunto in pochi mesi e senza nuove infrastrutture, che dà ragione a chi aveva sostenuto fin dall’inizio che il superamento dell’isolamento ferroviario del nostro territorio non fosse un problema tecnico irrisolvibile, ma una questione di scelte politiche.

Si tratta del risultato di una mobilitazione corale, cresciuta giorno dopo giorno: quasi 3.500 firme raccolte, l’adesione di decine di Comuni, della Curia, dell’Associazione dei Sindaci della Locride e dei parlamentari della Città Metropolitana, oltre a un’attenzione mediatica sui temi della mobilità jonica come da tempo non si registrava. Un percorso che è partito da un singolo studio messo a disposizione dell’intero territorio e che oggi raccoglie il sostegno di un’intera comunità.

In questo percorso Caulonia ha fatto la propria parte sin dal primo momento. Già il 7 maggio scorso l’Amministrazione aveva espresso pubblicamente pieno sostegno al Piano e il Sindaco Francesco Cagliuso aveva avuto un confronto diretto con il Sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, dal quale era emersa una piena convergenza di vedute. A quella presa di posizione è seguito un atto formale: con deliberazione di Giunta del 20 maggio, approvata all’unanimità, il Comune di Caulonia ha manifestato la propria adesione al progetto e delegato il Sindaco ad assumere ogni iniziativa utile al raggiungimento dei suoi obiettivi. Una scelta tempestiva, che ha collocato il nostro paese tra i primi del comprensorio a tradurre il sostegno in un impegno istituzionale vincolante.

«Oggi è una bella giornata per la Locride e per Caulonia», commenta il Sindaco Francesco Cagliuso, che rivendica la rapidità con cui l’Amministrazione si è schierata: «Quando Gelsomini Link è nato non abbiamo perso tempo: ci abbiamo creduto subito, lo abbiamo detto pubblicamente e lo abbiamo messo nero su bianco con una delibera votata all’unanimità. Avevamo detto che si poteva fare e si sta facendo. Va riconosciuto il merito di Vittorio Zito e di chi ha trasformato uno studio serio in un metodo capace di unire un territorio intero».

Per il Vicesindaco Giovanni Maiolo il valore di questo risultato va oltre il singolo collegamento: «Gelsomini Link dimostra una cosa semplice e per noi decisiva. Quando un territorio studia i propri problemi, propone soluzioni concrete e parla con una voce sola, viene ascoltato. È esattamente il contrario della rassegnazione a cui per anni il Sud è stato abituato. La mobilità non è un favore da elemosinare, è un diritto, ed è anche la condizione perché i nostri giovani non siano costretti a partire e perché chi vuole restare possa farlo senza sentirsi tagliato fuori dal resto d’Italia». Maiolo sottolinea infine lo spirito con cui Caulonia intende proseguire: «Da qui ripartiamo con ancora più convinzione, bisogna migliorare i collegamenti con la stazione di Rosarno e servono connessioni sempre più efficienti con l’Alta Velocità. Lo faremo insieme agli altri Comuni e a tutte le forze del territorio, perché su queste battaglie le distinzioni contano meno dei risultati».

L’Amministrazione comunale di Caulonia rinnova dunque il proprio impegno al fianco di tutte le istituzioni e le associazioni che hanno reso possibile questo primo, importante risultato, nella convinzione che la Locride possa e debba essere realmente connessa al resto del Paese. Perché la mobilità non è un privilegio ma un diritto.